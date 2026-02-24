Telefónica registou prejuízo de 4,3 mil milhões de euros em 2025

A operadora de telecomunicações espanhola Telefónica anunciou esta terça-feira, 24, um prejuízo de 4,3 mil milhões de euros em 2025, devido à venda da unidade para a América Latina e a despedimentos em Espanha.

De acordo com um comunicado enviado à reguladora do mercado bolsista de Madrid, a Telefónica admitiu que os prejuízos irão disparar, em comparação com a perda de 49 milhões de euros registada em 2024.

A venda das subsidiárias na Argentina, Peru, Uruguai e Equador resultou em prejuízos de aproximadamente 2,27 mil milhões de euros.

A América Latina chegou a ser um dos mercados preferenciais da Telefónica, mas a operadora enfrenta atualmente forte concorrência e perda de quota de mercado.

No final de dezembro, a empresa anunciou um acordo com os sindicatos que representam os trabalhadores da empresa, que levará a "saídas voluntárias" de cerca de 5.500 pessoas, algo que custou à Telefónica 2,05 mil milhões de euros em 2025.

Este "processo de regulação de emprego" mereceu a "profunda discordância" do Governo de Espanha. O Estado espanhol ainda detém uma quota de 10% na operadora, que foi privatizada em 1997.

A empresa sublinhou que, se não fossem as despesas extraordinárias, teria apresentado lucros de 2,12 mil milhões de euros, revertendo o prejuízo de 19 milhões de euros registado no ano anterior.

As receitas caíram 1,5% em 2025, para 35,1 mil milhões de euros, anunciou ainda a Telefónica, que lançou um novo plano estratégico no primeiro ano do mandato do novo presidente, Marc Murtra.

"Tomámos decisões difíceis, mas necessárias, para nos fortalecermos e crescermos mais rapidamente", afirmou, em comunicado, Murtra, que assumiu a presidência em janeiro de 2025, depois de ter presidido ao grupo de defesa Indra.

A dívida do grupo caiu 1,2% no ano passado, para 26,8 mil milhões de euros.

A operadora, que ambiciona tornar-se uma das principais empresas tecnológicas da Europa nos próximos anos, anunciou em novembro que esperava uma poupança total de até 2,8 mil milhões de euros em 2028 e de três mil milhões em 2030.

A Telefónica pretende concentrar-se nos seus quatro principais mercados: Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil.

Em 10 de fevereiro, já após o encerramento do exercício de 2025, a empresa anunciou a conclusão da venda da subsidiária no Chile por 1,03 mil milhões de euros.