Telegraph passa para mãos alemãs. Negócio vai além dos 600 milhões de euros

O grupo dono do jornal alemão Bild viu aprovada a compra do The Daily Telegraph, em troca de 575 milhões de libras, ou 667 milhões de euros.

Em causa está o grupo europeu de media Axel Springer, que está sediado na Alemanha. Este avançou pela aquisição do britânico Telegraph Media Group no passado e vê agora a operação aprovada pelos reguladores no Reino Unido, Irlanda e Áustria.

Para chegar até aqui, foi obrigado a superar a proposta que havia sido apresentada pelos proprietários do Daily Mail, também este sediado no Reino Unido.

O grupo Axel Springer detém títulos alemães como o Bild (jornal mais vendido da Europa) e o Die Welt. Acrescem ainda o Politico e o Business Insider, que são formatos exclusivamente digitais.

Mathias Döpfner, diretor executivo, esclareceu que um dos objetivos passa por tornar o Telegraph o "principal veículo de media de centro-direita no mundo anglófono". Com esta ideia em mente, quer investir para criar "uma base sólida para acelerar ainda mais nossa transformação digital impulsionada por IA”, garante.