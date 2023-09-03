Teleperformance quer elevar setor turístico através da inovação

A Teleperformance continua empenhada em elevar o setor turístico em Portugal. Através do departamento de Travel & Tourism, criado há cerca de 15 anos, a multinacional francesa tem-se dedicado ao desenvolvimento de soluções que visam melhorar o serviço ao cliente, por meio da combinação do contacto humano e novas tecnologias, sendo cada vez mais as empresas da indústria que recorrem aos seus serviços..Apesar de o turismo ter estado no "olho do furacão" quando a pandemia surgiu, desde o início de 2022 que a área de negócio tem conseguido recuperar, diz João Taborda, vice-presidente do departamento, em entrevista ao Dinheiro Vivo. Aliás, segundo o mesmo, este é um dos verticais que mais contribuem atualmente para que a empresa continue a apresentar uma taxa de crescimento global de 15%..Desde a gestão de redes sociais, em colaboração com programas de vendas, ao atendimento ao cliente omnicanal, que vai da fase de informação à reserva, a missão da Teleperformance passa por oferecer aos seus parceiros um serviço completo, capaz de acompanhar toda a jornada dos turistas. O pós-reserva também não fica de fora, ocupando-se de questões como reembolsos, reemissões, gestão de programas de fidelização e serviços de backoffice.."Garantimos rigor operacional, através de metodologias robustas, aplicação das melhores práticas observadas a nível global e sistemas de controlo e monitorização das operações em tempo real", explica o responsável. Os benefícios vão da otimização de processos à redução dos custos de exploração, em resultado não só da extinção do desperdício operacional, como também da automação e digitalização. .O Cloud Campus Beyond Borders, em concreto, é uma das soluções que tem melhorado o desempenho do negócio de Travel & Tourism. Este sistema inclui um centro de comando que permite aos clientes coordenarem a atividade nas localizações por si escolhidas, servindo de ponto de contacto para as equipas. Já do lado da transformação digital, milhares de especialistas estão encarregues de identificar oportunidades de melhoria nas operações, como, por exemplo, a migração para sistemas telefónicos mais eficientes..Em território nacional, onde está presente desde 1994, a Teleperformance já conta com nove escritórios, dos quais seis em Lisboa, e uma equipa de 14 mil colaboradores, de mais de 110 nacionalidades. O objetivo até 2026 é atingir os 18 mil trabalhadores, sendo a intenção contratar três mil até ao final deste ano. Entre clientes nacionais e internacionais, já são cerca de 89 os que compõem a carteira da multinacional no país..Na lista, inclui-se a TAP. A companhia aérea fechou acordo para, nos próximos três anos, ser a Teleperformance a comandar o seu atendimento ao cliente à escala global nas áreas de help desk, contact center, Miles&Go e, de futuro, redes sociais. A parceria, que tem como principal objetivo reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente, terá permitido uma "expansão significativa" do portefólio de clientes e envolvido um reforço de 700 colaboradores dedicados exclusivamente ao setor do turístico. .Quanto aos resultados iniciais, indica o vice-presidente, "têm sido bastante promissores".