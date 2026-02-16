Tempestades fazem produção de carros cair 7,8% em janeiro

A produção automóvel recuou 7,8% em janeiro, num período muito afetado pelas intempéries que afetaram agressivamente várias empresas do setor.

Os dados foram revelados pela ACAP, nesta segunda-feira, 16 de fevereiro.

Por comparação com os números registados no mesmo mês de 2026, os números indicam uma queda expressiva, na medida em que se produziram 21.746 automóveis nas fábricas nacionais. A tendência negativa é visível com maior impacto nos ligeiros de passageiros.

Foram produzidos 15.649 carros daquela tipologia, o que significa um decréscimo de 10,9%. Ao nível dos ligeiros de mercadorias, porém, janeiro trouxe um aumento de 5,2% para 5.907 automóveis.

Em simultâneo, o número de veículos pesados produzidos contraiu 51,8% até aos 190 veículos.

Alemanha continua a liderar exportações

A Europa continua a ser o destino da larga maioria das exportações dos carros produzidos em território nacional, com um peso de 88,2%.

O mercado alemão mantém a primeira posição já que recebeu quase um em cada cinco carros (19,9%) em janeiro . Seguem-se França (17,1%), Itália (16,0%) e Espanha (10,1%).

Montagem de veículos acelera

Também em janeiro, a montagem automóvel aumentou 75%, já que saíram das fábricas 14 veículos pesados. Todos eles seguiram para mercados externos, tendo-se dividido de forma igual pela Alemanha e Reino Unido.