Tempestades: Mais de mil famílias afetadas pediram suspensão do crédito à habitação

As tempestades que afetaram o território nacional em janeiro e fevereiro deixaram um rasto de destruição, sobretudo na Zona Centro. As consequências ainda mexem com os orçamentos de muitos agregados familiares.

Segundo reporta o JN, são já mais de mil as famílias que pediram a suspensão do crédito à habitação. Os números foram levantados pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Santander, que deram 'luz verde' à maioria. Acrescem duas mil solicitações de empresas que procuram reconstruir instalações, depois dos fenómenos climatéricos extremos.

Em causa está o pacote de 15 medidas apresentado pelo Governo. Uma destas consiste na possibilidade de pedir uma moratória de 90 dias nos empréstimos às empresas e no crédito à habitação própria e permanente. Permite suspender os pagamentos por três meses e o período é extensível por mais 12 meses.