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Tempestades: Mais de mil famílias afetadas pediram suspensão do crédito à habitação

A possibilidade de pedir uma moratória nos empréstimos foi parte da resposta do Governo aos eventos de janeiro e fevereiro. Há pedidos de mais de mil de famílias e duas mil empresas, reporta o JN.
Tempestades: Mais de mil famílias afetadas pediram suspensão do crédito à habitação
Rui Minderico / Lusa
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As tempestades que afetaram o território nacional em janeiro e fevereiro deixaram um rasto de destruição, sobretudo na Zona Centro. As consequências ainda mexem com os orçamentos de muitos agregados familiares.

Segundo reporta o JN, são já mais de mil as famílias que pediram a suspensão do crédito à habitação. Os números foram levantados pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Santander, que deram 'luz verde' à maioria. Acrescem duas mil solicitações de empresas que procuram reconstruir instalações, depois dos fenómenos climatéricos extremos.

Em causa está o pacote de 15 medidas apresentado pelo Governo. Uma destas consiste na possibilidade de pedir uma moratória de 90 dias nos empréstimos às empresas e no crédito à habitação própria e permanente. Permite suspender os pagamentos por três meses e o período é extensível por mais 12 meses.

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