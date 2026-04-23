Tempestades provocam disparo de 21% nas reclamações às seguradoras no Portal da Queixa

As reclamações às seguradoras aumentaram 21% no primeiro trimestre, que ficou fortemente marcado pelo comboio de tempestades. Antes ainda, 2025 trouxe igualmente um acréscimo, mas muito mais ligeiro.

De acordo com uma análise da Consumers Trust Labs aos dados do Portal da Queixa, registaram-se 4.302 reclamações no ano passado, o que traduz um aumento homólogo de 3,86% (4.142 no ano anterior).

Entre janeiro e março de 2026, registou-se uma aceleração agressiva neste capítulo. Foram validadas 1.382 reclamações, ou seja, mais 21,44% do que em igual período do ano passado. Registaram-se disparos particularmente expressivos em fevereiro (+32,04%) e março (+29,62%), fruto das intempéries que castigaram famílias e empresas. Estas verificaram-se sobretudo na última semana de janeiro e primeira de fevereiro, com especial incidência na zona centro.

Numa avaliação por subcategoria, as "Peritagens e Regularização de Sinistros" destacam-se pelos piores motivos, com uma subida de 94,4%, no primeiro trimestre. Entre os motivos destas reclamações em específico, o "atendimento e qualidade do serviço" surge com a maior seleção (45,7%).

Também no que diz respeito ao primeiro trimestre, registam-se acréscimos de 47,5% nas reclamações referentes a companhias de seguros, 42,2% sobre seguros de Saúde e 37,5% acerca de companhias de seguros Pessoal e Vida. Em sentido oposto, o maior decréscimo foi observado nos planos de saúde (menos 17,7%).