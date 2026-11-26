A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que a chinesa Temu se comprometeu a alterar práticas comerciais enganosas, nomeadamente a nível de descontos falsos, mensagens de pressão para concluir compras ou processos de reembolso.

Em comunicado, a Comissão Europeia refere que, entre os principais compromissos assumidos pela Temu, estão “informações mais claras sobre os preços, incluindo uma distinção inequívoca entre descontos efetivos, em que o preço foi realmente reduzido, e simples comparações com um preço de referência geral”.

Outro dos compromissos feitos pela Temu é o de acabar com as “mensagens destinadas a pressionar os consumidores a concluir as compras, como por exemplo ‘quase esgotado’, na página principal da Temu e nas páginas dos produtos”.

Por outro lado, a plataforma chinesa de comércio ‘online’ promete também pôr fim aos “mecanismos de ‘gamificação’ obrigatória”, referindo-se às funcionalidades que obrigavam os consumidores a participar em jogos, como a ‘roda da sorte’” para poderem comprar produtos.

A Comissão Europeia salienta ainda que a Temu irá garantir que os seus processos de reembolso, devolução e desistência de encomendas se tornam mais simples, “incluindo o processamento dos reembolsos no prazo de 14 dias”.

Vai também assegurar uma “maior fiabilidade das avaliações dos consumidores”, com uma “melhor proteção contra avaliações falsas, nomeadamente com um sistema de deteção de avaliações fraudulentas que as verifica antes da sua publicação”.

“A Temu comprometeu-se também a disponibilizar uma ferramenta de denúncia facilmente acessível e a garantir maior transparência quanto à avaliação e ordenação das opiniões, com explicações claras sobre a forma como são calculadas as classificações por estrelas e como os utilizadores podem ordenar as avaliações”, indica a Comissão.

Estes compromissos da Temu surgem depois de, em novembro de 2024, a Comissão Europeia e a Rede de Cooperação para a Defesa do Consumidor (CPC, na sigla em inglês) terem notificado a empresa para a existência de várias práticas comerciais que violavam a legislação da UE.

No comunicado, a Comissão Europeia refere que a CPC aceitou os compromissos assumidos pela Temu.

As autoridades nacionais de defesa do consumidor vão agora “acompanhar de perto o cumprimento dos compromissos assumidos pela Temu”, refere a Comissão Europeia.

“Caso a Temu não cumpra os compromissos assumidos, as autoridades não poderão adotar medidas coercivas, incluindo a aplicação de coimas que podem atingir 4% ou mais do volume de negócios anual da Temu nos Estados-membros em causa”, indica o executivo.

Estes compromissos surgem numa altura em que a Comissão Europeia abriu uma investigação à Temu que avalia questões como o “‘design’ aditivo” da plataforma, os sistemas de recomendação ou as avaliações de risco que foram feitas pela Temu nos anos subsequentes.

No âmbito dessa investigação, Bruxelas já impôs uma multa recorde de 200 milhões de euros à Temu.