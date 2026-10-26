Temu saúda decisão de Bruxelas sobre plano de ação para combater produtos ilegais

A Temu saudou esta segunda-feira a decisão de Bruxelas de aceitar o plano de ação para combater produtos ilegais na plataforma e salientou que é "prova clara" do compromisso da empresa em investir numa estrutura de compliance sólida.

"Saudamos a aprovação, pela Comissão Europeia, do plano de ação da Temu relativo às obrigações de avaliação de riscos previstas no Digital Services Act (DSA) e agradecemos o envolvimento construtivo da Comissão ao longo de todo o processo", adianta um porta-voz da Temu, em resposta escrita enviada à Lusa.

Segundo a plataforma, o plano de ação da plataforma eletrónica chinesa de comércio eletrónico Temu "reflete uma metodologia de avaliação de riscos reforçada, que evoluiu significativamente" desde que esta obrigação passou a aplicar-se à empresa, em 2024.

"É uma prova clara do compromisso da Temu em investir numa estrutura de compliance sólida, que garanta um ambiente de compras seguro e de confiança para todos os utilizadores na União Europeia", acrescenta.

A Comissão Europeia aceitou o plano de ação da plataforma eletrónica chinesa de comércio eletrónico Temu para corrigir o incumprimento das regras comunitárias e combater a disponibilização de produtos ilegais na plataforma, anunciou hoje a instituição.

De acordo com Bruxelas, o plano prevê cinco medidas destinadas a corrigir as falhas identificadas, incluindo a realização de uma análise de riscos específica para a plataforma e a utilização de métricas fiáveis para avaliar a eficácia das medidas adotadas para reduzir a divulgação de conteúdos ilegais.

A Temu compromete-se também a avaliar as limitações dos seus mecanismos de moderação de conteúdos e a analisar de que forma os sistemas de recomendação podem contribuir para ampliar a divulgação de produtos ilegais.

A empresa irá, ainda, examinar situações de manipulação deliberada e promoção de artigos ilegais, incluindo casos em que vendedores utilizam funcionalidades da plataforma para divulgar anúncios de produtos potencialmente ilegais.

A Comissão Europeia concedeu à Temu quatro meses para realizar uma avaliação intercalar dos riscos, relativa a um período de seis meses até 30 de novembro de 2026, com o objetivo de assegurar a aplicação das medidas previstas no plano.

Segundo o executivo comunitário, esta iniciativa “constitui mais um exemplo de como o Regulamento dos Serviços Digitais está a reforçar a proteção dos consumidores em linha e a limitar a divulgação de produtos ilegais na Europa”.

O plano foi apresentado na sequência de uma decisão de incumprimento adotada em maio de 2026, na qual a Comissão Europeia concluiu que a Temu não tinha cumprido as suas obrigações em matéria de avaliação de riscos e, por isso, aplicou à empresa uma coima de 200 milhões de euros.

O Regulamento dos Serviços Digitais estabelece obrigações para as plataformas digitais com o objetivo de combater conteúdos e produtos ilegais e reforçar a segurança dos utilizadores no espaço digital europeu.