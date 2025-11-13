Tencent lucra 20,2 mil milhões de euros até setembro, mais 17% face a 2024

A tecnológica chinesa Tencent registou um lucro líquido de 166.582 milhões de yuan (20.212 milhões de euros) nos primeiros três trimestres do ano, uma subida de 17% face ao mesmo período de 2024.Num comunicado enviado hoje à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que a faturação total cresceu 14% em termos homólogos, para 557.395 milhões de yuan (67.630 milhões de euros).Entre julho e setembro, a empresa aumentou as receitas em 15% e os lucros em 19%, um “crescimento sólido” sustentado por tendências positivas nas áreas dos videojogos, serviços financeiros digitais e publicidade.Embora outras gigantes tecnológicas chinesas, como a Alibaba, estejam a dominar os destaques na área da inteligência artificial (IA), a Tencent destacou os ganhos da sua “aposta estratégica” no setor, nomeadamente na segmentação de anúncios e retenção de utilizadores nos seus videojogos. A inteligência artificial está também a ser usada para melhorar a eficiência na programação e produção de jogos e vídeos.A empresa salientou as capacidades do seu modelo Hunyuan, que considera “líder do setor” na geração de imagens e conteúdos em 3D, e anunciou novos investimentos no assistente de IA Yuanbao e na integração de funcionalidades avançadas na rede social WeChat.Entre os três grandes segmentos de negócio da Tencent, a publicidade registou o maior crescimento no terceiro trimestre (+21%), impulsionada pela utilização de IA na alocação de anúncios.Ainda assim, continua a ser o setor com menor peso nas receitas, atrás dos serviços financeiros (+10%) e dos serviços de valor acrescentado (+16%) – que incluem videojogos e redes sociais e representam quase metade do total.Os videojogos viram as receitas crescer 15% no mercado chinês, com lançamentos como Delta Force, e 43% a nível internacional, graças ao desempenho de títulos da Supercell, como Clash of Clans. As redes sociais aumentaram a faturação em 5%, com destaque para as plataformas de ‘streaming’, música e minijogos.A WeChat, equivalente chinês ao WhatsApp – bloqueado na China –, atingiu 1.414 milhões de utilizadores ativos mensais no final de setembro, mais 32 milhões do que há um ano.A Tencent é atualmente a empresa com maior capitalização bolsista da China e uma das 20 maiores do mundo, destacando-se como líder global em videojogos e desenvolvedora da popular rede social WeChat..Tencent volta a ultrapassar valor de mercado do Facebook