Teresa Burnay da Unilever assume presidência da Associação Portuguesa de Anunciantes

A APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes elegeu os órgãos sociais para o triénio 2026‑2029, em assembleia geral, foi revelado esta segunda-feira, 13, em comunicado. Teresa Burnay, da Unilever FIMA, assume a presidência da direção, enquanto Catarina Barradas (EDP) passa a presidir a assembleia geral e Gonçalo Nascimento (L’Oréal Portugal) lidera o conselho fiscal.

A composição da direção integra ainda Filipa Appleton (Modelo Continente Hipermercados) como vice‑presidente, Nuno Paisana (Banco Santander Totta) como secretário e Mónica Sousa (IKEA Portugal) como tesoureira.

Os vogais eleitos foram Mónica Gonçalves (Nestlé Portugal), Nuno Bernardo (Super Bock Group), Sérgio Carvalho (Fidelidade), Ricardo Domingues (Betclic) e João Pedro Machado (Sistemas McDonald’s Portugal).

A nova direção toma posse num setor em transformação, marcado pela fragmentação dos meios, pela aceleração da digitalização e pela crescente regulação das plataformas tecnológicas, salienta o documento.

Entre as prioridades anunciadas pela associação estão a defesa da valorização do investimento publicitário, o reforço da confiança entre marcas, consumidores e plataformas, e a melhoria dos modelos de medição e de transparência.

Teresa Burnay afirma, citada no documento, que "a APAN terá um papel determinante na defesa dos interesses dos anunciantes, promovendo maior transparência, responsabilidade e eficácia na comunicação". Acrescentou que a associação trabalhará em colaboração com anunciantes, agências, meios e plataformas para "assegurar um mercado mais sustentável, inovador e preparado para o futuro".

A APAN pretende posicionar os anunciantes como agentes centrais na governação do ecossistema publicitário, influenciando práticas relacionadas com dados, responsabilidade ética e sustentabilidade, aspetos que consideram críticos para a continuidade do crescimento das marcas e para a estabilidade do mercado publicitário em Portugal.