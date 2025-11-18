“Terramotos? Há pessoas que não estão cientes dos riscos que correm”, alerta responsável da Zurich Portugal

Os especialistas em Portugal avisam há vários anos, mas pouca coisa muda. Um grande terramoto vai sentir-se em Portugal no futuro e as infraestruturas não estão preparadas para esse cenário. "Não é uma questão de se vamos ter um terramoto, é quando vamos tê-lo", sublinha José Coutinho, chief Underwriting Officer da Zurich Portugal, em entrevista ao Diário de Notícias e Dinheiro Vivo. Só "metade" das famílias têm seguro na respetiva habitação e os números são ainda mais críticos no que respeita a sismos, já que só uma em cada cinco tem seguros contra os mesmos, alerta."Há pessoas que não estão cientes dos riscos que correm e não estão protegidas" para o risco de "perderem um dos seus bens mais valiosos" em poucos segundos. A entrevista foi realizada antes da chegada da depressão Cláudia a Portugal, onde outros fenómenos naturais (cheias por todo o país e um tornado em Albufeira) levantaram o véu sobre riscos existentes para pessoas e empresas. De acordo com José Coutinho, as cheias "estão a aumentar", pelo que a Zurich procura compreender tendências, em Portugal, na Europa e, de forma geral, em todo o mundo. Noutra vertente, os incêndios são também fator de preocupação. A área consumida pelas chamas e, novamente, o fator vulnerabilidade estão constantemente sob análise.Fundada na Suíça, a Zurich conta com filiais espalhadas por todo o mundo, incluindo em Portugal. Desde a fundação, conta com mais de 150 anos de história (107 dos quais em solo português). Isto permite fazer um mapeamento de dados que conduzem a uma série de estudos e análises que ajudam a prestar melhores serviços ao cliente, de acordo com o responsável. Ora, é aqui que entra a Inteligência Artificial (IA).IA ajuda a resumir relatórios"Os dados são o combustível de uma companhia de seguros", assinala o responsável. Ora, com a IA que a Zurich tem à disposição, há "finalmente a capacidade de lidar com milhares de milhões de dados". Significa isto que já é possível "transformar estes dados para criarmos cenários", com o propósito de melhorar os serviços prestados. Em "poucos segundos", a IA analisa dezenas de relatórios elaborados por engenheiros de risco e redigir um resumo, ao invés de "alguém ter de os ler", o que, no passado, podia demorar "semanas". Esta é um dos aspetos em que a empresa usa IA, mas há outro.As tecnologias associadas à IA são já aproveitadas para fazer análises "no terreno". Para este propósito, a Zurich conta com o seu modelo de linguagem interno, o Zurich Chat, que vai encontrar situações de exposição ao risco, de forma a que estas sejam reduzidas ou eliminadas.Em ambos os casos, a companhia faz uso da capacidade computacional já existente para gerir grandes volumes de informação e gerar 'feedback' de elevada precisão. À data, já é possível "identificar tendências de melhor forma do que fazíamos no passado", com o propósito de oferecer aos consumidores uma proteção a 360 graus.Zurich Portugal está a entrar no setor da educaçãoDo turismo à restauração, a operação em território nacional marca presença em oito setores da economia. Por esta altura, está a entrar na educação, como explica José Coutinho.Em causa estão escolas privadas que têm "várias necessidades" no que respeita a "riscos" e a Zurich procura ajudar, de forma a proteger alunos, funcionários e as próprias infraestruturas escolares.Importância dos seguros e o caso de MadridNa entrevista esteve também presente Dirk de Nil, líder global da Zurich Resilience Solutions. A firma procura avaliar fatores de risco na vida das pesoas, das empresas e até de cidades, como é o caso de Madrid, em Espanha.O responsável belga explica que, "por vezes, é muito importante pegar o cliente pela mão". Isto porque, em regra, as pessoas só vêem "o que têm à frente e não o que está ao virar da esquina", sublinha. A este respeito, introduz o exemplo do trabalho que da Zurich em Madrid, onde o objetivo passa por reduzir os problemas ligados à subida das temperaturas."Madrid abordou-nos", recorda. Dois meses mais tarde, "houve cheias" na capital espanhola. Um caso que demonstra, de acordo com o próprio, que "é preciso garantir que temos uma visão holística sobre o risco", ou seja, analisar e tirar conclusões "não apenas sobre o que aconteceu na semana passada, mas estar preparado para o que pode acontecer amanhã"..Tribunal da Concorrência absolve Zurich e Lusitânia no processo do cartel das seguradoras .Zurich aumenta salários dos 500 colaboradores em Portugal