Tesla e a LG vão investir 3,7 mil milhões em fábrica de baterias nos EUA

A Tesla e a LG Energy Solution vão construir uma fábrica de baterias nos EUA, um investimento de 4,3 mil milhões de dólares (cerca de 3,7 mil milhões de euros), para abastecer o negócio de sistemas de armazenamento da Tesla.

A confirmação do acordo foi incluída num comunicado do Departamento do Interior dos Estados Unidos da América (EUA) para destacar a cooperação em matéria de segurança energética entre os EUA e os países da região Indo-Pacífico.

De acordo com o comunicado, está previsto que a produção na fábrica de células de bateria de fosfato de ferro e lítio comece no próximo ano.

“As células fabricadas nos Estados Unidos irão alimentar os sistemas de armazenamento de energia Megapack 3 da Tesla, produzidos em Houston, criando uma sólida cadeia de abastecimento nacional de baterias”, referiu o comunicado.

O acordo sublinhou a expansão do fabricante sul-coreano de baterias no mercado de sistemas de armazenamento de energia, em rápido crescimento, em resposta ao aumento da procura proveniente principalmente de centros de dados impulsionados por Inteligência Artificial (IA), ao abrandamento da transição para veículos elétricos nos EUA e à intensificação da concorrência da China.

A Tesla, que atualmente depende em grande medida das células LFP fabricadas na China, também intensificou esforços para diversificar a cadeia de abastecimento, a fim de mitigar a pressão dos direitos aduaneiros.

A empresa informou que o impacto dos direitos aduaneiros no negócio de armazenamento de energia ascendeu a cerca de 200 milhões de dólares (cerca de 173 milhões de euros) apenas no terceiro trimestre.