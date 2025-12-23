Tesla fornece baterias a projeto de armazenamento da Matrix Renewables no Reino Unido

A Tesla foi contratada pela Matrix Renewables, a plataforma espanhola de energias renováveis fundada pela gestora global de ativos TPG, para fornecer, desenhar e colocar em operação um sistema independente de armazenamento de energia por baterias (BESS) de 500 MW/1 GWh em Eccles, Escócia, mediante um acordo EPC integral (contrato "chave na mão" com cobertura total), anunciaram as partes.O projeto, o primeiro da Matrix no Reino Unido, já cumpriu todas as condicionantes de planeamento e obteve autorização para iniciar a construção. Instalado em corredores de transmissão estratégicos entre Escócia e Inglaterra, o BESS pretende reforçar a flexibilidade da rede, acelerar a integração de renováveis e aumentar a resiliência do sistema elétrico.A execução técnica conta com verificação prévia da Enertis Applus+, assessoria técnica da GHD e engenharia de proprietário pela Black & Veatch, visando elevados padrões ao longo do ciclo de vida do activo. Sergio Arbeláez, managing director para Europa e América Latina da Matrix Renewables, sublinhou que a parceria com a Tesla "evidencia a capacidade de realizar projetos de armazenamento 'utility‑scale' através de colaborações robustas".A Matrix Renewables indicou ainda intenção de ampliar a sua carteira no Reino Unido em geração limpa, armazenamento e tecnologias emergentes, com meta de adicionar até 3 GW nos próximos anos..Tesla recruta trabalhadores das fábricas para o serviço de Robotaxi na Califórnia