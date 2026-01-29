Tesla interrompe produção do Model S e X. Robôs passam a concentrar as atenções de Musk

As receitas da Tesla caíram, em termos homólogos, pelo terceiro trimestre consecutivo. Musk vai avançar com alterações profundas na empresa, que incluem interromper a produção de dois carros, para centrar atenções nos robôs humanoides.

A empresa apresentou contas na quarta-feira, após a sessão da bolsa de Nova Iorque. Os números foram além do esperado, mas é notório que as vendas da empresa ficaram, em 2025, muito abaixo dos anos anteriores.

A competição chinesa, liderada pela BYD, continua a causar grandes dificuldades à Tesla, pelo que o CEO, Elon Musk, quer concentrar-se noutras vertentes de negócio.

O quarto trimestre trouxe uma queda homóloga de 3% na faturação, até aos 24,9 mil milhões de dólares. Este valor inclui as operações de geração e armazenamento de energia, assim como outros serviços, a par da venda de carros. Isolando este último, houve uma descida muito mais acentuada, na ordem de 11%, para 17,69 mil milhões de dólares.

No mesmo período as despesas operacionais subiram 39% e atingiram 3,6 mil milhões de dólares.

Para o total de 2025, a faturação caiu 3% e ficou-se pelos 94,83 mil milhões de dólares (desde 2022 que não era tão baixa). Ao mesmo tempo, a venda de automóveis resultou em receitas de 68,53 mil milhões, menos 10% do que no ano anterior e o valor mais baixo dos últimos quatro anos.

Tesla vira a bússola para os robôs

É neste contexto que a empresa está a virar-se, cada vez mais, para a produção e venda de robôs humanoides.

Na conferência com acionistas, Elon Musk fez saber que vai pôr fim à produção do Model S e do Model X, veículos lançados no mercado em 2012 e 2015, respetivamente.

A empresa vai substituir a produção daqueles automóveis pelo Optimus, o robô humanoide prometido por Musk, na fábrica que detém em Fremont, na Califórnia. Estes deverão ser capazes de executar ações tão distintas como tarefas domésticas, por exemplo.

Outro foco serão os robotaxis, carros que circulam sem condutor e já fazem, em Austin, no Texas (EUA), serviço de viagens para o público em geral. A empresa quer ter autorização para pôr a respetiva frota a circular noutras grandes cidades norte-americanas, já no primeiro semestre de 2026. É o caso de Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas.