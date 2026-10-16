Tesla negoceia em alta de quase 2% impulsionada pelo entusiasmo com o novo Roadster

O sentimento otimista regressou em força às ações da Tesla esta sexta-feira. Após ter encerrado a sessão anterior cotada nos 367,16 dólares, a fabricante de automóveis elétricos assistiu a uma forte vaga de compras no mercado fora de horas e no período que antecedeu a abertura oficial de Wall Street.

A forte expectativa dos investidores em torno do desenvolvimento do Tesla Roadster 2.0 — um projeto concebido em parceria com a SpaceX — serviu de catalisador para que os títulos escalassem até um máximo intradiário de 382,10 dólares, traduzindo-se numa valorização próxima dos 5%.

Com o arranque das negociações regulares na praça de Nova Iorque, assistiu-se a um movimento natural de consolidação. Perante os ganhos expressivos registados na madrugada, alguns operadores optaram por realizar mais-valias imediatas, o que provocou uma ligeira correção técnica face ao pico atingido nas primeiras horas do dia.

A meio da sessão, a cotada liderada por Elon Musk encontrava-se a estabilizar de forma consistente em torno dos 374,46 dólares. Este valor traduz uma valorização líquida de 1,99% em termos diários e sinaliza que o mercado encontrou uma base de suporte sólida a níveis mais elevados.

A recuperação atual permite à Tesla anular uma parte significativa do terreno perdido durante as desvalorizações verificadas a meio da semana.