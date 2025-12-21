Tesla recruta trabalhadores das fábricas para o serviço de Robotaxi na Califórnia

A Tesla está a recrutar funcionários que trabalham nas fábricas e no segmento de vendas para controlarem os carros, num processo que visa desenvolver software até à autonomia total.O "Robotaxi" é o serviço de táxis que a Tesla disponibilizou nos EUA. O objetivo passa por chegar ao patamar da autonomia total mas, na Califórnia, há entraves legais.Os cartazes colocados nas fábricas da empresa localizadas na Califórnia indicam que a Tesla está disposta a pagar horas extra aos profissionais. O propósito passa por encontrar quem se disponibilize para apoiar na circulação dos automóveis, assumindo o controlo se e quando necessário.Em causa estão 1655 carros registados pela Tesla para aquele serviço, na área de São Francisco (região banhada pelo Oceano Pacífico, na Califórnia). Os planos passam por continuar a desenvolver o software até que os carros possam circular de forma 100% autónoma com todas as condições de segurança.O serviço Robotaxi da Tesla foi lançado em setembro, com uma app que tem o mesmo nome. Nas redes sociais, há um sem número de queixas sobre tempos de espera elevados, em função da falta de carros disponíveis.Recorde-se que a Califórnia tem, nesta matéria, regras mais restritas do que outros estados dos EUA, pelo que o transporte de clientes num carro autónomo não é permitido, ao dia de hoje. No Texas, por outro lado, a Tesla já está a a fazer testes com carros autónomos..Tesla proíbe peças chinesas nos seus carros nos EUA.BYD é líder na venda de elétricos em Portugal e Tesla cai com estrondo em outubro