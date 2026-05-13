TikTok abre guerra à Google. Vai ser possível marcar viagens sem sair da rede social

Se usa o TikTok, provavelmente já encontrou vídeos que dizem respeito a viagens dos criadores de conteúdo. Talvez tenha até ficado com vontade de fazer reserva para os mesmos locais. Isto já é possível, através daquela rede social, para quem está nos EUA. Em breve, será possível em Portugal.

O conteúdo vertical, destinado aos smartphones, está cada vez mais presente na vida de consumidores espalhados pelo mundo. O foco do TikTok começou por ser exatamente este, mas distancia-se cada vez mais de ser unicamente uma plataforma de vídeos curtos (não deixando de também o ser).

A rede social é detida pelos chineses da ByteDance. Ainda assim, a operação nos EUA foi vendida a investidores norte-americanos e globais, ficando a ByteDance com uma participação de 19,9%.

Em busca por abrir o leque de ferramentas, levou o e-commerce para a própria app em 2023, começando igualmente pelos EUA. Agora, é tempo de entrar pelo setor do turismo e, neste âmbito, quer "roubar" quota de mercado à Google, que é o principal player, em função do motor de busca e do Google Maps. Através destes, milhões de utilizadores marcam viagens pelo mundo.

A ferramenta "TikTok GO" está limitada a maiores de 18 anos e foi lançada inicialmente nos EUA, onde a app tem 200 milhões de utilizadores. Em breve, deverá ser disponibilizada além fronteiras.

Para tal, foram estabelecidas parcerias com empresas ligadas ao aluguer de alojamentos locais e hotéis, assim como passeios com guias e bilhetes para atrações turísticas. É o caso de plataformas como a Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets, e Trip.com.

Posto isto, vai ser possível aos utilizadores adultos em Portugal fazer reservas após assistir a vídeos de criadores de conteúdo portugueses ou estrangeiros, sem sair da própria rede social.