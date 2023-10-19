TikTok está a rever pedido de informação de Bruxelas acerca de conteúdos ilegais

O TikTok está a rever o pedido de informação da Comissão Europeia sobre medidas de combate aos conteúdos ilegais e prometeu publicar um relatório de transparência na próxima semana, segundo revelou à Lusa fonte oficial..A Comissão Europeia deu, nesta quinta-feira, um prazo até dia 25 para que a Meta e o TikTok informem sobre medidas adotadas para combater a difusão de conteúdos ilegais e de desinformação, ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais.."Acabámos de receber notícias da Comissão Europeia esta manhã e a nossa equipa está, neste momento, a rever o pedido de informação", indicou fonte oficial do TikTok.."Iremos publicar o nosso primeiro relatório de transparência ao abrigo do DAS [Lei dos Serviços Digitais na sigla em inglês] na próxima semana, onde incluiremos mais informações sobre o nosso trabalho contínuo para manter a nossa comunidade europeia segura", referiu..Em comunicado, o executivo comunitário alertou a Meta para a necessidade de serem cumpridas as obrigações relacionadas com as avaliações de risco, "em especial no que diz respeito à difusão e amplificação de conteúdos ilegais e de desinformação"..A Meta deve fornecer as informações solicitadas à Comissão até 25 de outubro de 2023 para as questões relacionadas com a resposta à crise surgida na sequência do ataque do movimento islamita Hamas a Israel, prazo que se estende até 08 de novembro próximo para as questões sobre a proteção da integridade das eleições..Por seu lado, o TikTok, também ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, terá de informar Bruxelas sobre as medidas adotadas para evitar a difusão, nomeadamente, de conteúdos terroristas e violentos, bem como discurso de ódio..Os prazos apresentados são igualmente 25 de outubro para as medidas adotadas no âmbito do referido conflito e 08 de novembro para dar conta das respeitantes à proteção da integridade das eleições e também de menores 'online'..Com base nas respostas enviadas, Bruxelas avaliará as próximas etapas, podendo lançar formalmente um processo e decidir pela aplicação de multas, no âmbito da DAS, por informações erradas, incompletas ou deturpadas em resposta a um pedido de informações, ou mesmo pela ausência de resposta..Tanto a Meta - detentora do Facebook e Instagram - como o TikTok são consideradas Plataformas Online Muito Grandes, pelo que têm de cumprir todas as disposições introduzidas pela DAS..A X (ex-Twitter) foi já alvo de um inquérito semelhante.