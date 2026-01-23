TikTok vende maioria das operações nos Estados Unidos e põe fim a disputa legal

A ByteDance, a empresa chinesa que controla o TikTok, vendeu esta quinta-feira a maior parte das suas operações nos Estados Unidos a investidores não chineses para evitar uma proibição e reduzir alegados riscos à segurança nacional.

Os novos proprietários, entre eles Oracle, MGX, Silver Lake e o bilionário Michael Dell, controlarão mais de 80% da nova entidade, garantindo a continuidade do aplicativo popular nos Estados Unidos, de acordo com a ByteDance.

A operação foi negociada durante mais de um ano e põe fim a uma disputa legal que se prolongou por seis anos.

Desde 2019, o TikTok enfrentou tentativas de bloqueio por parte de legisladores, universidades, Exército e pela Casa Branca, numa sucessão de atritos na relação entre os Estados Unidos e a China nos domínios tecnológico e comercial. A aplicação tinha sido alvo de ameaças de proibição e um apagão temporário de 14 horas.

A venda foi antecipada em 18 de dezembro de 2025, informando-se na altura que três entidades terão 45% das participações, enquanto cerca de 33% ficarão nas mãos de subsidiárias dos principais investidores por etrás da ByteDance, que manteria o controle de aproximadamente 18% do restante das ações.

Utilizadores e influenciadores organizaram protestos e campanhas, durante o longo limbo jurídico, para manter ativa a plataforma, que conta com mais de 200 milhões de utilizadores nos Estados Unidos e se assumiu como um terreno importante na disputa entre as duas potências.

O diretor executivo da TikTok, Shou Zi Chew, agradeceu aos utilizadores da plataforma, em especial, aos norte-americanos, depois de a ByteDance, empresa-mãe chinesa da TikTok, vender a maior parte das operações nos EUA.

Shou publicou um breve vídeo na plataforma em que mostra "gratidão" aos mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo e, especificamente, aos "200 milhões de norte-americanos".

"Estamos gratos por fazerem parte da comunidade TikTok e estamos ansiosos por continuar a ver o vosso espírito criativo, grande capacidade de contar histórias e de trazer felicidade a todos em todo o mundo", acrescentou o executivo.

Por enquanto, nem a matriz do TikTok, a tecnológica chinesa ByteDance, nem o governo chinês se pronunciaram sobre o acordo.

Trump “feliz por ter ajudado a salvar TikTok”, agora propriedade de “patriotas”



O Presidente norte-americano, Donald Trump, mostrou-se muito feliz por ter ajudado a salvar o TikTok, após o acordo alcançado entre a proprietária chinesa, a ByteDance, e várias empresas americanas às quais a aplicação foi vendida.

“Estou muito feliz por ter ajudado a salvar o TikTok! Agora vai ser propriedade de um grupo de grandes patriotas e investidores americanos, o maior do mundo, e será uma voz importante", disse Trump, numa mensagem na sua rede social Truth.

Os novos proprietários da popular rede, entre os quais estão a Oracle, MGX, Silver Lake e o bilionário Michael Dell, controlarão mais de 80% da entidade, garantindo a continuidade da aplicação nos Estados Unidos, de acordo com a empresa-mãe.

Desde 2019, o TikTok enfrentou tentativas de bloqueio por parte de legisladores, universidades, o Exército e a Casa Branca, num período de disputa tecnológica e comercial entre os EUA e a China. A aplicação foi alvo de ameaças de proibição e um apagão temporário de 14 horas.

Trump disse agora que a rede social “entre outros fatores, foi responsável pelo meu sucesso com o voto jovem nas eleições presidenciais de 2024”.

E que só espera que “no futuro, aqueles que usam e amam o TikTok se lembrem de mim”. Ele também agradece aos membros da sua administração pela ajuda demonstrada para chegar a este acordo.

“Também gostaria de agradecer ao Presidente Xi, da China, por trabalhar connosco e, finalmente, aprovar o acordo. Ele poderia ter tomado a decisão contrária, mas não o fez, e agradecemos sua decisão”, concluiu o líder norte-americano.

A rede social de partilha de vídeos curtos prometeu hoje que a nova empresa conjunta que estabeleceu nos Estados Unidos para evitar a sua proibição no país “operará sob salvaguardas definidas que protegerão a segurança nacional”.

Estes mecanismos contemplam “proteções integrais de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para os utilizadores nos EUA”, indicou a empresa, em comunicado.

