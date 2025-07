Too Good To Go quer mais utilizadores para salvar comida

Já nos primeiros sete meses deste ano a Too Good To Go conseguiu um crescimento de cerca de 50% em termos de número de surprise bags salvas. "Este é um valor muito importante para nós, mas não podemos esquecer que a nossa ambição continua a estar sempre nestes 40% de surprise bags, mais 30% de utilizadores ativos diariamente na nossa aplicação e também com o crescimento dos cerca de 15% dos parceiros", anuncia a responsável que pretende reforçar as campanhas de sensibilização para a necessidade de combater o desperdício alimentar. Um combate que Maria Tolentino quer estender às entidades oficiais. E aponta como objetivo conseguir "trabalhar mais em conjunto com os governos, com as instituições públicas para encontrarmos soluções e medidas eficazes também numa escala maior para o desperdício alimentar".