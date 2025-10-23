Torres Vedras recebe o maior evento mundial do cooperativismo nos dias 27 e 28 de outubro

A Global Inovation Coop Summit (GICS 2025) vai juntar centenas de pessoas de todo o mundo em Torres Vedras, entre 27 e 28 de outubro, para debater temas como a preservação dos recursos naturais e o combate às alterações climáticas. A cimeira vai ter como anfitriã a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras (CCAMTV), uma das maiores instituições de banca cooperativa do país, presidida por Manuel José Guerreiro, que é também colunista do Diário de Notícias.Trata-se da terceira edição da GICS, após Paris (2022) e Montreal (2023), juntando personalidades do sector cooperativo vindas de 32 países e de diferentes setores de atividade, para debater como construir um "futuro mais cooperante e sustentável". Em análise vão estar temas como a economia circular, a transição digital a e Inteligência Artificial (IA). O evento visa a "partilha de experiências, a troca de ideias e a construção de uma economia plural mais inclusiva", ao mesmo tempo que se procura contribuir para a "implementação de soluções transformadoras no setor cooperativo". Entre os oradores, estarão personalidades como Rui Moreira de Carvalho, professor do ISCTE; Yuill Herbert, co-fundador e diretor do Sustainability Solutions Group; Thomas Meyer, CEO do Grupo SOCAPS; Tom Skinner Chief Operating Officer na Fair Tax Foundation; Siward Zomer, da direção da Federação Europeia das Cooperativas de Energia, a REScoop.eu; e Osamu Nakano, vicepresidente na organização internacional de cooperativas da indústria e serviços, a CICOPA."O aumento das temperaturas, a escassez dos recursos e a perda de biodiversidade não são apenas números", salienta-se, no vídeo de apresentação do evento, como forma de alerta para estes sinais de mudança no planeta Terra. A organização sublinha, por isso, que "estamos num momento decisivo na história", na medida em que "as escolhas que fazemos terão um impacto profundo no nosso futuro coletivo", pode ler-se, no site oficial da GICS 2025.As cooperativas têm um papel central nesta matéria, sendo modelos baseados na democracia, sustentabilidade e colaboração. Nesse sentido, outro objetivo levantado é o de perceber de que forma estas têm a possibilidade de direcionar essas transformações de forma positiva.O evento vai gerar discussões e workshops que visam "promover a colaboração e a ação", sendo que vão existir oportunidades para networking com os convidados.O programa está disponível para consulta no site da GICS 2025.