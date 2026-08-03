TotalEnergies compra atividade de energia renovável terrestre da Shell na Europa

A TotalEnergies comprou todas as atividades de energia renovável terrestre na Europa do grupo britânico Shell, anunciou esta segunda-feira a energética francesa, sem revelar o valor da transação.

Em comunicado, o grupo referiu que o acordo assinado com a Shell para a aquisição da totalidade das atividades de energias renováveis terrestres na Europa, inclui “500 megawatts de ativos solares e eólicos em funcionamento ou em construção”, nomeadamente em Itália e nos Países Baixos.

Do negócio fazem ainda parte 3,5 gigawatts de projetos nas áreas da energia solar, eólica e de armazenamento por baterias em Itália, no Reino Unido e em Espanha.

Esta carteira de ativos será detida “a 100% pela TotalEnergies após a conclusão da transação”, precisou o grupo francês.

A operação visa “complementar as atividades de produção de eletricidade da TotalEnergies nestes quatro mercados-chave para a implementação da estratégia 'Integrated Power' na Europa”, acrescentou.

Paralelamente, a TotalEnergies informou que venderá ao fundo norte-americano KKR uma participação de 50% de um portfólio de ativos eólicos e solares na Alemanha, Espanha, França e Polónia, por um valor empresarial de 1,8 mil milhões de euros.

Estas duas transações na Europa deverão estar concluídas até ao final de 2026, sob reserva da aprovação das autoridades competentes, precisou a TotalEnergies.

Em 23 de julho, a 'gigante' francesa de petróleo e gás TotalEnergies informou que os seus lucros duplicaram no segundo trimestre, chegando aos 5,4 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros), impulsionado pelas subidas dos preços dos hidrocarbonetos devido à guerra no Médio Oriente.