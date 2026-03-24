Empresas

Toyota acelera transição elétrica nos EUA com investimento de 862 milhões de euros

Do montante total, 690 milhões serão aplicados na unidade do Kentucky para adaptar linhas de montagem a novos modelos elétricos e expandir a produção dos Camry e RAV4
Toyota acelera transição elétrica nos EUA com investimento de 862 milhões de euros
Yuichi YAMAZAKI / AFP
Publicado a

A Toyota vai avançar com um pacote de investimento de mil milhões de dólares (cerca de 862 milhões de euros à taxa de câmbio atual) destinado a reforçar a capacidade produtiva das suas fábricas no Kentucky e em Indiana (EUA), com vista a aumentar a produção de veículos elétricos e modelos híbridos, anunciou esta terça-feira, 24, a fabricante automóvel.

Do montante total, 800 milhões de dólares (aproximadamente 690 milhões de euros) serão aplicados na unidade do Kentucky para adaptar linhas de montagem a novos modelos elétricos e expandir a produção dos Camry e RAV4.

Em Indiana, a fábrica receberá 200 milhões de dólares (cerca de 172 milhões de euros) para ampliar a capacidade do modelo Grand Highlander.

Esta iniciativa integra‑se no plano de expansão anunciado em novembro, pelo qual a Toyota se comprometeu a investir nos Estados Unidos dez mil milhões de dólares (aproximadamente 8,6 mil milhões de euros) ao longo de cinco anos.

Com este novo aporte, o total investido pela fabricante japonesa no mercado norte‑americano desde o início das operações aproxima‑se dos 60 mil milhões de dólares (mais de 51 mil milhões de euros) ao longo de sete décadas.

Toyota acelera transição elétrica nos EUA com investimento de 862 milhões de euros
Lucro líquido da Toyota cai 26% entre abril e dezembro
EUA
Investimento
Toyota
híbridos
automóveis elétricos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt