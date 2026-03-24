Toyota acelera transição elétrica nos EUA com investimento de 862 milhões de euros

A Toyota vai avançar com um pacote de investimento de mil milhões de dólares (cerca de 862 milhões de euros à taxa de câmbio atual) destinado a reforçar a capacidade produtiva das suas fábricas no Kentucky e em Indiana (EUA), com vista a aumentar a produção de veículos elétricos e modelos híbridos, anunciou esta terça-feira, 24, a fabricante automóvel.

Do montante total, 800 milhões de dólares (aproximadamente 690 milhões de euros) serão aplicados na unidade do Kentucky para adaptar linhas de montagem a novos modelos elétricos e expandir a produção dos Camry e RAV4.

Em Indiana, a fábrica receberá 200 milhões de dólares (cerca de 172 milhões de euros) para ampliar a capacidade do modelo Grand Highlander.

Esta iniciativa integra‑se no plano de expansão anunciado em novembro, pelo qual a Toyota se comprometeu a investir nos Estados Unidos dez mil milhões de dólares (aproximadamente 8,6 mil milhões de euros) ao longo de cinco anos.

Com este novo aporte, o total investido pela fabricante japonesa no mercado norte‑americano desde o início das operações aproxima‑se dos 60 mil milhões de dólares (mais de 51 mil milhões de euros) ao longo de sete décadas.