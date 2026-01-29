Toyota alcança vendas recorde em 2025 e mantém liderança do setor automóvel

A Toyota vendeu mais de 11,3 milhões de veículos em 2025, um novo recorde que consolida a fabricante japonesa como líder mundial do setor automóvel pelo sexto ano consecutivo, segundos dados divulgados esta quinta-feira, 29.

O grupo empresarial, que também inclui os fabricantes Daihatsu Motor e Hino Motors, registou a venda de cerca de 11,32 milhões de veículos ao longo do ano passado, uma subida de 4,6% e um novo recorde anual.

As vendas do grupo japonês no exterior aumentaram 3,1%, para cerca de 9,3 milhões de unidades, apesar das tarifas sobre o setor automóvel impostas pelo Governo norte-americano.

Somente as vendas da Toyota - sem contar as das subsidiárias Daihatsu e Hino - subiram 3,7% globalmente, para pouco mais de 10,5 milhões de unidades.

O número é superior aos 8,98 milhões de matrículas de veículos novos registadas pela alemã Volkswagen, o segundo fabricante mundial em volume de vendas - que, aliás, diminuíram 0,5% no ano passado.

No que diz respeito ao desempenho da Toyota, destaca-se um aumento de 7,3% nas matrículas na América do Norte, para quase três milhões, enquanto as vendas na China cresceram 0,2%, para 1,8 milhões, em parte devido ao aumento da competitividade no setor no país vizinho.

Após a divulgação da notícia, as ações da Toyota na Bolsa de Tóquio chegaram a subir 3,2%, mas acabaram a sessão a cair 2,33%.

O grupo deve apresentar os resultados financeiros para o terceiro trimestre (outubro a dezembro) do ano fiscal, que no Japão termina no final de março, no próximo dia 06 de fevereiro. Mas a empresa publica sempre antecipadamente o relatório de vendas, produção e exportações de veículos no ano civil.