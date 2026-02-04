Toyota prevê aumentar produção de veículos híbridos em 30% até 2028

A Toyota prevê aumentar a produção de veículos híbridos em mais de 30% até 2028, elevando para 6,7 milhões o número de unidades com este tipo de propulsão, em comparação com os cinco milhões previstos para 2026.

A Toyota pretende expandir significativamente a sua atividade nos Estados Unidos, um mercado importante para a empresa, onde os incentivos aos carros elétricos foram reduzidos, o que impulsiona a procura por motorizações alternativas.

Em novembro, a Toyota Motor North America, filial da marca japonesa nos Estados Unidos, anunciou planos para investir 912 milhões de dólares (cerca de 786,7 milhões de euros) em cinco fábricas nos Estados Unidos dedicadas à produção de veículos híbridos para “atender à crescente procura por esses veículos no país”.

Só nos Estados Unidos, a Toyota vendeu mais de 2,51 milhões de veículos em 2025 através da sua divisão no país, o que representa um aumento do volume de entregas de 8% em relação ao ano de 2024.

Cerca de 47% dessas vendas corresponderam a veículos elétricos, o que representa aproximadamente 1,18 milhões de unidades, mais 17,6% do que no ano anterior.

Em termos globais, dos 11,3 milhões de veículos que a Toyota prevê fabricar em 2028, 60% serão híbridos.

O grupo foi o maior fabricante de automóveis do mundo em 2025 pelo sexto ano consecutivo.