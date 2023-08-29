Toyota suspende operações nas 14 fábricas no Japão devido a falha informática

A construtora automóvel japonesa Toyota Motor suspendeu as operações em 14 fábricas no país, devido a uma falha no sistema informático, sem avançar quando poderá retomar a atividade.."É uma falha no sistema que está a impedir as encomendas de peças. Não sabemos quando poderá ser recuperado, mas estamos a tentar retomar as operações", disse um porta-voz da empresa, que salientou não se tratar, em princípio, de um ciberataque..Inicialmente, a empresa, com sede em Aichi, no centro do Japão, tinha anunciado a suspensão das operações em 12 das fábricas, às quais se juntaram mais duas instalações. Todas as 28 linhas de produção em 14 fábricas japonesas foram encerradas..As ações da Toyota Motor, que abriram hoje em terreno positivo na bolsa de Tóquio, fecharam a sessão a cair 0,16%, na sequência do anúncio..Esta paragem ocorreu depois de a empresa ter sido obrigada a suspender a produção em todas as fábricas no país, em março, na sequência de um ataque informático a um dos fornecedores, o que afetou a plataforma de encomendas..As autoridades japonesas analisaram o caso para determinar a origem, que ocorreu pouco depois de vários países terem alertado para a possibilidade de a Rússia realizar ciberataques contra nações que apoiaram sanções contra o Kremlin devido à invasão da Ucrânia.