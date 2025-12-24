DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Trabalhadores da distribuição cumprem hoje greve e voltam a parar no final do ano

A greve teve início à meia noite e prolonga-se até à mesma hora do dia 25, sendo que estes trabalhadores voltam a parar, no mesmo horário, no dia 31 de dezembro.
Gonçalo Lobo Xavier, director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)
Gonçalo Lobo Xavier, director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Publicado a

Os trabalhadores das empresas de distribuição cumprem hoje um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e valorização profissional, e voltam a parar no final do ano.

A greve teve início à meia noite e prolonga-se até à mesma hora do dia 25, sendo que estes trabalhadores voltam a parar, no mesmo horário, no dia 31 de dezembro.

“O SITESE – Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços convocou uma greve dos trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente das empresas filiadas da APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição], para os dias 24 e 31 de dezembro”, lê-se no comunicado da estrutura sindical.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, trabalho digno, valorização profissional e medidas que permitam a conciliação da vida familiar com a profissional.

Gonçalo Lobo Xavier, director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)
Greve nos aeroportos com serviços mínimos decretados para 31 de dezembro e 1 de janeiro
greve
APED - Distribuição
Trabalhadores

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt