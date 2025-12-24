Trabalhadores da distribuição cumprem hoje greve e voltam a parar no final do ano

Os trabalhadores das empresas de distribuição cumprem hoje um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e valorização profissional, e voltam a parar no final do ano.A greve teve início à meia noite e prolonga-se até à mesma hora do dia 25, sendo que estes trabalhadores voltam a parar, no mesmo horário, no dia 31 de dezembro.“O SITESE – Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços convocou uma greve dos trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente das empresas filiadas da APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição], para os dias 24 e 31 de dezembro”, lê-se no comunicado da estrutura sindical.Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, trabalho digno, valorização profissional e medidas que permitam a conciliação da vida familiar com a profissional. .Greve nos aeroportos com serviços mínimos decretados para 31 de dezembro e 1 de janeiro