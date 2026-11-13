Trabalhadores da Ecco têm entrevistas na fábrica com agência local de emprego

Os trabalhadores da produtora de calçado Ecco, cujo encerramento deixará 632 pessoas desempregadas, começam segunda-feira a ter entrevistas de orientação profissional na própria fábrica, em Santa Maria da Feira, com a Agência Local em Prol do Emprego (ALPE).

Segundo revelou esta estrutura do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, a medida destina-se a todos os funcionários que queiram receber acompanhamento para preparar a nova fase da sua carreira e, apesar de ainda estarem a decorrer as inscrições para o efeito, há já “um número elevado de interessados”.

A multinacional dinamarquesa disponibilizou para o efeito quatro gabinetes nas suas instalações, onde durante uma semana os técnicos da ALPE vão realizar vários atendimentos em simultâneo – sempre de forma “individual, personalizada e à medida”.

“O objetivo é acompanhar e orientar estas pessoas nas suas novas escolhas profissionais”, diz a coordenadora da ALPE Adélia Nunes. “Isso pode passar pela elaboração de currículos para o trabalhador remeter a outras empregas do mesmo setor, por formação que lhe permita requalificar-se para funções num ramo de atividade diferente ou por ajudá-lo a criar o seu próprio emprego ou negócio”, adianta.

O apoio da agência envolve também uma componente psicológica, uma vez que, apesar de a produção da Ecco já estar suspensa desde o dia 2 de novembro e todos os funcionários da empresa continuarem a receber o salário por inteiro, nem todos encaram da mesma forma o intervalo de tempo até à formalização burocrática do encerramento definitivo da fábrica.

“Uns estão a aproveitar esta fase como se fossem férias pagas, mas outros já estão num estado de grande ansiedade, por estarem muito preocupados com o futuro e não saberem o que esperar”, explica Adélia Nunes.

Essa angústia afeta sobretudo os funcionários com mais idade, que, tradicionalmente, são os que têm maior dificuldade em mudar de emprego. Mas, qualquer que seja a faixa etária em causa, Adélia Nunes antecipa um problema para quem quiser continuar no setor do calçado: “o contraste da Ecco com as outras empresas vai ser muito grande”.

A coordenadora da ALPE identifica as duas grandes questões que justificam essa diferença: as tabelas salariais, que são mais baixas nas outras fábricas de calçado que têm contactado a agência com ofertas de emprego, e o ambiente de trabalho, já que, na generalidade, as demais unidades do setor não têm as mesmas condições da Ecco nem a sua cultura organizacional – seja ao nível de equipamento industrial de vanguarda, por exemplo, ou de valências mais sociais como a cantina.

“A Ecco tinha uma prática muito diferenciada daquela que é a norma em Portugal, porque pagava acima da média, estava equipada com um parque industrial de primeira linha e tinha condições de trabalho muito melhores do que a maioria das outras empresas”, admite Adélia Nunes. “Especialmente para as pessoas que vão manter-se no calçado, a mudança pode implicar um esforço de adaptação muito grande”, antecipa.

Os empregadores da região que já manifestaram à ALPE o seu interesse em absorver recursos humanos da Ecco não procuram, contudo, apenas pessoal com experiência restrita no manuseamento de calçado. Também têm vagas para “chefias intermédias”, como as relativas a gerência e contabilidade, e para posições transversais, como as que envolvem a “manutenção” de equipamentos.

A Ecco Portugal comunicou a 2 de novembro aos seus 632 trabalhadores de 22 departamentos o fecho “total e definitivo” da unidade que, instalada desde 1984 na freguesia de São João de Ver, foi a primeira que a marca de calçado abriu fora da Dinamarca.

O encerramento foi enquadrado numa “reestruturação mais ampla da estrutura produtiva global da Ecco”, no que o objetivo é adaptar a capacidade produtiva do grupo “às necessidades atuais e previstas do negócio”.

A referida reestruturação também passa pelo fecho da unidade que a Ecco tem atualmente no Vietname e poderá ainda envolver “uma redução de cerca de 400 postos de trabalho nas funções regionais e globais do grupo, incluindo na Dinamarca”.

Em plenário no dia 4 de novembro, sindicato e trabalhadores decidiram exigir à empresa o pagamento de dois salários por cada ano de serviço para todos os funcionários com remunerações mensais abaixo dos 2000 euros. Essa reivindicação já foi apresentada à direção da Ecco, na Dinamarca, e, segundo alguns trabalhadores, essa reconheceu que os funcionários portugueses tiveram “um papel muito importante na expansão do grupo”, mas remeteu as negociações, a iniciar a 20 de novembro, para “o grupo de advogados que foi contratado para o processo”.