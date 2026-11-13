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Trabalhadores da Ecco têm entrevistas na fábrica com agência local de emprego

Fim da produção da Ecco em Portugal deixa 632 pessoas no desemprego. Estrutura em prol do emprego vai orientar os funcionários nas novas escolhas profissionais.
A Ecco anunciou o encerramento da sua fábrica em Portugal no início de novembro.
A Ecco anunciou o encerramento da sua fábrica em Portugal no início de novembro. Foto: D.R.
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Os trabalhadores da produtora de calçado Ecco, cujo encerramento deixará 632 pessoas desempregadas, começam segunda-feira a ter entrevistas de orientação profissional na própria fábrica, em Santa Maria da Feira, com a Agência Local em Prol do Emprego (ALPE).

Segundo revelou esta estrutura do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, a medida destina-se a todos os funcionários que queiram receber acompanhamento para preparar a nova fase da sua carreira e, apesar de ainda estarem a decorrer as inscrições para o efeito, há já “um número elevado de interessados”.

A multinacional dinamarquesa disponibilizou para o efeito quatro gabinetes nas suas instalações, onde durante uma semana os técnicos da ALPE vão realizar vários atendimentos em simultâneo – sempre de forma “individual, personalizada e à medida”.

“O objetivo é acompanhar e orientar estas pessoas nas suas novas escolhas profissionais”, diz a coordenadora da ALPE Adélia Nunes. “Isso pode passar pela elaboração de currículos para o trabalhador remeter a outras empregas do mesmo setor, por formação que lhe permita requalificar-se para funções num ramo de atividade diferente ou por ajudá-lo a criar o seu próprio emprego ou negócio”, adianta.

O apoio da agência envolve também uma componente psicológica, uma vez que, apesar de a produção da Ecco já estar suspensa desde o dia 2 de novembro e todos os funcionários da empresa continuarem a receber o salário por inteiro, nem todos encaram da mesma forma o intervalo de tempo até à formalização burocrática do encerramento definitivo da fábrica.

“Uns estão a aproveitar esta fase como se fossem férias pagas, mas outros já estão num estado de grande ansiedade, por estarem muito preocupados com o futuro e não saberem o que esperar”, explica Adélia Nunes.

Essa angústia afeta sobretudo os funcionários com mais idade, que, tradicionalmente, são os que têm maior dificuldade em mudar de emprego. Mas, qualquer que seja a faixa etária em causa, Adélia Nunes antecipa um problema para quem quiser continuar no setor do calçado: “o contraste da Ecco com as outras empresas vai ser muito grande”.

A coordenadora da ALPE identifica as duas grandes questões que justificam essa diferença: as tabelas salariais, que são mais baixas nas outras fábricas de calçado que têm contactado a agência com ofertas de emprego, e o ambiente de trabalho, já que, na generalidade, as demais unidades do setor não têm as mesmas condições da Ecco nem a sua cultura organizacional – seja ao nível de equipamento industrial de vanguarda, por exemplo, ou de valências mais sociais como a cantina.

“A Ecco tinha uma prática muito diferenciada daquela que é a norma em Portugal, porque pagava acima da média, estava equipada com um parque industrial de primeira linha e tinha condições de trabalho muito melhores do que a maioria das outras empresas”, admite Adélia Nunes. “Especialmente para as pessoas que vão manter-se no calçado, a mudança pode implicar um esforço de adaptação muito grande”, antecipa.

Os empregadores da região que já manifestaram à ALPE o seu interesse em absorver recursos humanos da Ecco não procuram, contudo, apenas pessoal com experiência restrita no manuseamento de calçado. Também têm vagas para “chefias intermédias”, como as relativas a gerência e contabilidade, e para posições transversais, como as que envolvem a “manutenção” de equipamentos.

A Ecco Portugal comunicou a 2 de novembro aos seus 632 trabalhadores de 22 departamentos o fecho “total e definitivo” da unidade que, instalada desde 1984 na freguesia de São João de Ver, foi a primeira que a marca de calçado abriu fora da Dinamarca.

O encerramento foi enquadrado numa “reestruturação mais ampla da estrutura produtiva global da Ecco”, no que o objetivo é adaptar a capacidade produtiva do grupo “às necessidades atuais e previstas do negócio”.

A referida reestruturação também passa pelo fecho da unidade que a Ecco tem atualmente no Vietname e poderá ainda envolver “uma redução de cerca de 400 postos de trabalho nas funções regionais e globais do grupo, incluindo na Dinamarca”.

Em plenário no dia 4 de novembro, sindicato e trabalhadores decidiram exigir à empresa o pagamento de dois salários por cada ano de serviço para todos os funcionários com remunerações mensais abaixo dos 2000 euros. Essa reivindicação já foi apresentada à direção da Ecco, na Dinamarca, e, segundo alguns trabalhadores, essa reconheceu que os funcionários portugueses tiveram “um papel muito importante na expansão do grupo”, mas remeteu as negociações, a iniciar a 20 de novembro, para “o grupo de advogados que foi contratado para o processo”.

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