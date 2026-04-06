Trabalhadores da Nobre de Rio Maior cumprem 28.ª greve desde 2023

Os trabalhadores da Nobre de Rio Maior cumprem esta segunda-feira, 6, um dia de greve, naquela que é a 28.ª paralisação desde 2023, face à recusa da empresa em negociar o caderno reivindicativo.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab) e decorre durante todo o dia.

Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária.

Conforme apontou, na semana passada, o sindicato, em comunicado, os trabalhadores lamentam a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo e decidiram voltar à greve.

Em março, foi entregue uma nova moção com reivindicações à administração da empresa.