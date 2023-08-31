Trabalhadores de terra da SATA Air Açores retiram pré-aviso de greve

Os trabalhadores de terra da SATA Air Açores retiraram o pré-aviso de greve ao trabalho suplementar marcado para setembro após um "alinhamento de vontades", anunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA)..Em comunicado, SITAVA avança que, na sequência do pré-aviso de greve, foi "possível analisar as matérias causadoras dos conflitos" e proceder à "assinatura de vários protocolos que no seu conteúdo vieram ao encontro das pretensões".."Foi, pois, neste contexto, que foi decidido retirar os avisos prévios de greve tanto para todo o trabalho, como para o trabalho suplementar. O SITAVA saúda, portanto, todos os trabalhadores e garante que os seus direitos serão sempre a primeira das nossas prioridades", adianta o sindicato..Em 21 de agosto, foi anunciado que os trabalhadores de terra do grupo SATA afetos ao SITAVA iriam estar em greve ao trabalho suplementar, de 01 de setembro a 01 de outubro, queixando-se de "tratamento discriminatório" pela empresa..Além da "aprovação da nova carreira profissional" para os Oficiais de Operações de Voo, a estrutura sindical revela que ficou estabelecido que a SATA e o SITAVA "iniciarão em breve negociações para promover a equidade e o necessário clima de serenidade, sempre potenciador de mais e melhor produtividade"..O sindicato elenca as "dotações de 'handling'" e o regime de férias e de trabalho suplementar como as matérias para negociação com a administração da companhia aérea.."O SITAVA sempre foi uma organização responsável e ponderada e como é óbvio pretende continuar a ser, mas, como se compreenderá, por vezes, sob pena da diluição dos valores que sempre defendemos, não nos resta outro caminho que não avançar para formas de luta", conclui o sindicato..No pré-aviso de greve, o sindicato criticava "a atitude da empresa no que diz respeito aos trabalhadores confere um tratamento discriminatório", devido à "falta de equidade em relação ao pagamento de trabalho extraordinário e do gozo de férias entre as diversas categorias profissionais existentes"..Já a SATA Air Açores prometeu tomar medidas para "minimizar irregularidades e transtorno público" e disse ter "total disponibilidade" para negociar.