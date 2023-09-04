DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Trabalhadores e administração da Autoeuropa discutem lay-off durante paragem de nove semanas

Comissão de Trabalhadores promete fazer tudo para salvaguardar direitos de todos os trabalhadores efetivos, bem como "tentar encontrar soluções" que permitam evitar o despedimento de cerca de 100 trabalhadores temporários.
A comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa reúne-se esta segunda-feira com a empresa para debater as condições financeiras do lay-off, durante a anunciada paragem de produção de nove semanas na fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

A empresa revelou na quinta-feira que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia "severamente afetado" pelas cheias que ocorreram no passado mês de agosto naquele país.

A administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela anunciou também a intenção de recorrer ao lay-off durante a paragem de produção, mas a CT entende que a empresa tem condições para garantir os rendimentos de todos os funcionários.

A CT, que admite ter conhecimento de uma comunicação interna em que a empresa também prevê a rescisão dos contratos de trabalho com os trabalhadores temporários, promete tudo fazer para salvaguardar os direitos de todos os trabalhadores efetivos durante o lay-off, bem como para tentar encontrar soluções que permitam evitar o despedimento dos cerca de 100 trabalhadores temporários da fábrica da Volkswagen em Palmela.

O lay-off é uma medida que prevê a redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão temporária dos contratos de trabalho, devido a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, incluindo catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica dessa empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

Apesar de ter anunciado uma paragem de produção de 11 de setembro a 12 de novembro, a Autoeuropa admite que esse período "poderá ser reduzido com o evoluir da solução do problema".

