Trabalhadores e administração da Autoeuropa discutem lay-off durante paragem de nove semanas

A comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa reúne-se esta segunda-feira com a empresa para debater as condições financeiras do lay-off, durante a anunciada paragem de produção de nove semanas na fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal..A empresa revelou na quinta-feira que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia "severamente afetado" pelas cheias que ocorreram no passado mês de agosto naquele país..A administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela anunciou também a intenção de recorrer ao lay-off durante a paragem de produção, mas a CT entende que a empresa tem condições para garantir os rendimentos de todos os funcionários..A CT, que admite ter conhecimento de uma comunicação interna em que a empresa também prevê a rescisão dos contratos de trabalho com os trabalhadores temporários, promete tudo fazer para salvaguardar os direitos de todos os trabalhadores efetivos durante o lay-off, bem como para tentar encontrar soluções que permitam evitar o despedimento dos cerca de 100 trabalhadores temporários da fábrica da Volkswagen em Palmela..O lay-off é uma medida que prevê a redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão temporária dos contratos de trabalho, devido a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, incluindo catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica dessa empresa e a manutenção dos postos de trabalho..Apesar de ter anunciado uma paragem de produção de 11 de setembro a 12 de novembro, a Autoeuropa admite que esse período "poderá ser reduzido com o evoluir da solução do problema".