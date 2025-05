Trabalhadores protestam contra "crime" do fecho da refinaria de Matosinhos

César Martins criticou ainda o Fundo para a Transição Justa (FTJ) de 60 milhões de euros criado para lidar com os impactos do encerramento da refinaria, dizendo que "só funciona para a Galp e para a Câmara [de Matosinhos]", mas não para os trabalhadores, apesar de as formações e apoios ao empreendedorismo fomentados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR), que gere o fundo.