Trade Republic capta 1,2 mil milhões em transação secundária e consolida expansão europeia

A Trade Republic assegurou uma transação secundária de 1,2 mil milhões de euros que fixa a avaliação da empresa em 12,5 mil milhões, anunciou esta quarta-feira, 17, a corretora digital. A operação permitiu a aquisição de participações de acionistas iniciais por parte de investidores existentes e novos investidores institucionais.A ronda foi liderada por fundos já presentes no capital — Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV e Thrive — e atraiu investidores de longo prazo como Fidelity, Wellington e GIC, bem como family offices europeus ligados às famílias Arnault (Aglae) e Agnelli (Lingotto). Segundo a empresa, a transacção reforça a base acionista, apesar de a Trade Republic ser rentável há três anos e não necessitar de novo capital.A plataforma afirma ter mais de dez milhões de clientes que gerem cerca de 150 mil milhões de euros em ativos, dos quais 70% são investidores principiantes. A operação serve, segundo a empresa, para apoiar o plano de crescimento de longo prazo voltado para tornar a Trade Republic numa plataforma digital líder de banca e poupança na Europa.Christian Hecker, cofundador, lembra que a Trade Republic foi lançada em 2019 "com a missão de ajudar a reduzir o défice de pensões na Europa. Hoje, esta missão é mais relevante do que nunca". Hecker acrescenta que a empresa duplicou a sua base de clientes nos últimos 18 meses.Pablo López, country manager para Portugal e Espanha, afirma que o facto da Trade Republic se converter "na segunda maior startup tecnológica da Europa e na primeira da Alemanha reforça a credibilidade do modelo e confirma que a poupança e o investimento de longo prazo já são uma prioridade para milhões de portugueses e europeus". López sublinha ainda a crescente adesão de novos investidores em Portugal. .Trade Republic torna-se gestora de patrimónios e tem novo country manager