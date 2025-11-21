Transações com cartão caíram 18% na Web Summit face ao ano passado

As transações efetuadas com cartão na Web Summit caíram 18% em 2025, comparativamente com a edição do ano passado. Por outro lado, as transações com cartões estrangeiros em Lisboa aumentaram 10,2%, em cadeia, na semana do evento.A Web Summit voltou a juntar milhares de empreendedores e curiosos, entre os dias 10 e 13 de novembro, em Lisboa. Alguns eram portugueses, mas muitos vieram de países estrangeiros para poderem estar presentes.Ora a SIBS marcou presença como parceiro exclusivo para pagamentos sem dinheiro físico. Para tal, distribuiu mais de 250 terminais, por 80 pontos de venda e 55 comerciantes.Contas feitas, registaram-se 64.466 transações realizadas, menos 18% do que na edição do ano passado (78.226 há um ano). O valor médio, porém, avançou 6%, até aos 13,07 euros (12,30 euros em 2024).Os pagamentos e levantamentos foram feitos com cartões de 115 nacionalidades diferentes, sendo que 72% chegaram por cartões estrangeiros. O Reino Unido liderou, com 11,7% das transações estrangeiras, seguido pela Alemanha (8.1%), EUA (6.4%), Espanha (6.2%) e Brasil (6.1%).No que diz respeito ao impacto da Web Summit na economia portuguesa, foi possível aferir que as transações com cartões estrangeiros no distrito de Lisboa aumentaram 10,2% e o valor médio cresceu 6,4%, por comparação com a semana anterior..As melhores fotos da 10ª edição da Web Summit em Lisboa.CEO da Web Summit diz que traz talento e ministro garante infraestrutura