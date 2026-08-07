Transavia inaugura em dezembro rota entre Porto e Bruxelas

A companhia aérea ‘low-cost’ Transavia vai iniciar em 14 de dezembro uma nova ligação entre o Porto e Bruxelas, com três voos semanais, às segundas, quartas e sábados, anunciou esta sexta-feira a transportadora.
A nova rota reforça a operação da companhia do grupo Air France-KLM no aeroporto de Bruxelas, onde a Transavia opera desde 2022, incluindo ligações para Faro.
Em 2026, a companhia franco-neerlandesa inaugurou uma base própria de tripulação em Bruxelas, com assistentes de bordo e de voo locais, enquadrando a nova ligação com o crescimento da operação naquela cidade.
A Transavia já assegura ligações entre Amesterdão e o Porto, pelo que a abertura da nova rota a partir de Bruxelas permite à companhia ampliar a oferta para Portugal e responder à procura existente no mercado de lazer entre a Bélgica e o nosso país.
A Transavia opera quase 400 rotas a partir de França, dos Países Baixos e da Bélgica para destinos na Europa e na bacia do Mediterrâneo. Em 2025, a Transavia France transportou cerca de 16 milhões de passageiros.
Na semana passada, o grupo Air France-KLM, detentor da Transavia, informou que registou no primeiro semestre um prejuízo de 61 milhões de euros, contra um lucro líquido de 401 milhões de euros no período homólogo.