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Transavia inaugura em dezembro rota entre Porto e Bruxelas

A nova rota reforça a operação da companhia do grupo Air France-KLM no aeroporto de Bruxelas, onde a Transavia opera desde 2022, incluindo ligações para Faro.
Transavia inaugura em dezembro rota entre Porto e Bruxelas
Foto: Ron Engelaar/EPA
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A companhia aérea ‘low-cost’ Transavia vai iniciar em 14 de dezembro uma nova ligação entre o Porto e Bruxelas, com três voos semanais, às segundas, quartas e sábados, anunciou esta sexta-feira a transportadora.

A nova rota reforça a operação da companhia do grupo Air France-KLM no aeroporto de Bruxelas, onde a Transavia opera desde 2022, incluindo ligações para Faro.

Em 2026, a companhia franco-neerlandesa inaugurou uma base própria de tripulação em Bruxelas, com assistentes de bordo e de voo locais, enquadrando a nova ligação com o crescimento da operação naquela cidade.

A Transavia já assegura ligações entre Amesterdão e o Porto, pelo que a abertura da nova rota a partir de Bruxelas permite à companhia ampliar a oferta para Portugal e responder à procura existente no mercado de lazer entre a Bélgica e o nosso país.

A Transavia opera quase 400 rotas a partir de França, dos Países Baixos e da Bélgica para destinos na Europa e na bacia do Mediterrâneo. Em 2025, a Transavia France transportou cerca de 16 milhões de passageiros.

Na semana passada, o grupo Air France-KLM, detentor da Transavia, informou que registou no primeiro semestre um prejuízo de 61 milhões de euros, contra um lucro líquido de 401 milhões de euros no período homólogo.

Transavia inaugura em dezembro rota entre Porto e Bruxelas
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