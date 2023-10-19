Transferência da sede para o Estado dá ganho extraordinário de 86 milhões de euros à CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) obteve um ganho de 86,3 milhões de euros com a transferência do edifício-sede, em Lisboa, para o Estado, sob forma de dividendo, noticia esta quinta-feira o Eco. Este montante, que líquido de impostos ascende aos 62,7 milhões de euros, será "oportunamente" distribuído pelo acionista, avançou o banco à publicação..Em setembro a CGD anunciou o maior dividendo de sempre, na ordem dos 712 milhões de euros, com a entrega de 351 milhões em numerário e a transferência do edifício-sede no valor de 361 milhões para o Estado. Neste processo, a instituição liderada por Paulo Macedo conseguiu gerar um ganho extraordinário de 86,3 milhões de euros associado à valorização do imóvel, que prevê abandonar até 2026..Na primeira metade do ano, o banco registou lucros de 608 milhões de euros, um aumento de 25% em termos homólogos. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2024, o Governo está a contar com um dividendo de 461 milhões de euros da Caixa, o que, tendo em conta a política de payout de 40% da CGD, permite antecipar que o banco venha a lucrar mais de mil milhões em 2023.