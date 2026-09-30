Transportes públicos em Lisboa e Porto vão poder ser pagos por cartão bancário

As viagens nos transportes públicos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão poder ser pagos através de cartão bancário ‘contactless’, à semelhança do que já acontece no Metropolitano de Lisboa, anunciou o Governo.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) revela que os operadores públicos e os gestores de transporte de passageiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto assinaram um protocolo de cooperação com vista a desenvolver um projeto de bilhética nacional.

Numa primeira fase, de acordo com a nota do ministério que tem o pelouro dos transporte, o foco é “o desenvolvimento de uma plataforma para a aceitação do cartão bancário contactless como meio de pagamento direto nos validadores dos transportes públicos, permitindo dispensar a compra prévia de bilhete nas máquinas ou nos balcões de atendimento caso o passageiro assim o pretenda”.

O MIH refere também que a colaboração entre as entidades participantes, que será promovida pela Mobi.E, visa criar uma base tecnológica que facilite a interoperabilidade bilhética e permita desenvolver novas soluções tarifárias.

Ao agregar escala entre os operadores de transportes, a cooperação destina-se a “favorecer a redução de comissões e outros custos associados aos pagamentos, bem como criar uma base comum para a expansão a todo o território nacional de soluções tecnológicas modernas de bilhética e acesso ao transporte público”.

O protocolo foi assinado durante um encontro de empresas tuteladas pela área da Mobilidade, pelos presidentes de seis empresas: CP - Comboios de Portugal, Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto, Medro Mondego, TTSL/Soflusa e a Mobi.E (que passou a ter funções de promover a interoperabilidade dos sistemas de bilhética a nível nacional).

Além das seis empresas, o protocolo foi assinado também pelos presidentes da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

Segundo a nota do Governo, o protocolo representa “um esforço conjunto” entre operadores e entidades de transportes com vista a “promover a integração dos modos de transporte em várias dimensões: operacional, institucional, bilhética e de divulgação de informação em tempo real”.

Para o MIH, esta articulação, com soluções concretas, visa melhorar a experiência de viagem, atrair cada vez mais passageiros para o transporte público com o propósito de reduzir o tráfego automóvel e de contribuir para as metas ambientais de sustentabilidade.

“A nossa prioridade é conquistar cada vez mais pessoas para o transporte público. Para esse desígnio, é preciso tornar as viagens mais simples, mais rápidas, mais confortáveis e mais previsíveis”, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz, citado na nota.