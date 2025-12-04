Treze marcas de luxo suspeitas de explorar trabalhadores chineses em Itália

Treze marcas de luxo, como Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, são suspeitas de terem recorrido, em Itália, a subcontratantes que exploravam trabalhadores chineses, no âmbito de uma investigação alargada da justiça italiana.Num pedido de informações consultado hoje pela AFP, Paolo Storari, um procurador de Milão (norte), indicou ter encontrado bolsas, carteiras ou roupas dessas diferentes marcas durante buscas em oficinas italianas que empregavam “mão-de-obra chinesa em condições graves de exploração”.O processo diz respeito às marcas do grupo francês Kering (Gucci, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen), Givenchy (grupo LVMH), mas também Prada e a sua nova aquisição Versace, bem como Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, o fabricante de artigos de couro Coccinelle, e a Adidas.Trata-se da maior extensão de uma investigação lançada no ano passado no setor do luxo, que revelou violações em matéria de salários e horários de trabalho, falhas de segurança e alojamentos insalubres para os trabalhadores.O procurador de Milão solicita às marcas, que continuam a ser consideradas inocentes, que forneçam rapidamente documentos sobre as suas cadeias de abastecimento, tais como auditorias internas.Outros grandes nomes já foram alvo da justiça italiana em casos semelhantes: a Dior, segunda marca da LVMH, os fabricantes de artigos de couro Tod's e Alviero Martini, a Valentino Bags Lab, bem como uma filial da Armani e a Loro Piana (grupo LVMH).Todas estas empresas, com exceção da Tod's, foram colocadas sob administração judicial provisória para corrigir os problemas de conformidade e implementar sistemas destinados a evitar novos abusos no futuro.Na quarta-feira, um juiz milanês acedeu ao pedido da Tod's, que desejava mais tempo para concluir a avaliação dos seus controlos da cadeia de abastecimento, enquanto os procuradores procuram impor uma proibição temporária de publicidade e a nomeação de administradores externos.As marcas de luxo subcontratam a sua produção a fornecedores, que por sua vez subcontratam a outros, num contexto de margens cada vez mais apertadas e controlo insuficiente das condições de trabalho.Porém, nos termos da lei italiana, as empresas podem ser responsabilizadas pelas infrações cometidas por fornecedores autorizados.O Governo italiano passou à ofensiva para defender as suas marcas, com o ministro da Indústria e do “Made in Italy”, Adolfo Urso, a declarar que a sua reputação estava a ser “atacada”.A Tod's, depois de negar qualquer irregularidade, obteve na quarta-feira um prazo de 11 semanas para reforçar o seu sistema de controlo sobre os fornecedores.No entanto, os ativistas contra as oficinas clandestinas afirmam que as próprias marcas de luxo impõem preços demasiado baixos aos seus subcontratantes, levando-os a subcontratar fornecedores de segundo e terceiro nível, onde falham controlos.Deborah Lucchetti, coordenadora italiana da campanha Clean Clothes, classificou a exploração dos trabalhadores como um “fenómeno estrutural” neste setor.“O ‘Made in Italy’ não pode ser uma tribuna para celebrar lucros astronómicos construídos sobre a negação da dignidade daqueles que costuram, montam e acabam os produtos”, afirmou hoje em comunicado.O pedido de informações do procurador surge na sequência de inspeções realizadas em novembro a cinco fornecedores utilizados por várias marcas.Entre três e dezanove trabalhadores, na sua maioria chineses, mas também paquistaneses, trabalhavam em cada fornecedor e foram citados nos documentos judiciais.Algumas das marcas visadas são filiais italianas das empresas-mãe, tais como Yves Saint Laurent Manifatture, Alexander McQueen Itália e Givenchy Itália..Prada compra Versace por 1,3 mil milhões de euros \n\n