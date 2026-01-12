Tribunal dá razão ao Banco de Portugal na "guerra" contra fundos internacionais que compraram dívida do BES

Prossegue o último dossiê do processo de resolução do BES e o Banco de Portugal venceu o processo-piloto que vários fundos internacionais interpuseram, com um pedido de indemnização para lá de dois mil milhões de euros. Segundo reportam o Jornal de Negócios e o Observador, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa deu razão ao BdP. De acordo com aquele órgão, a ação é “totalmente improcedente, por infundada e não provada”. A decisão consiste, por isso, em “absolver a Entidade Demandada [Banco de Portugal] de todos os pedidos”, lê-se no texto do acórdão.A tomada de posição do TAF remete para dezembro 2015, quando o BdP, então liderado pelo governador Carlos Costa, avançou com a transferência de cinco séries de obrigações seniores do Novo Banco para a massa insolvente do BES, então classificado como ‘banco mau’ e em processo de insolvência. Estas envolviam 2,2 mil milhões de euros.A ação originou 38 queixas por parte de investidores institucionais contra o BdP, tendo sido reunidas no processo-piloto as queixas mais paradigmáticas. Por outro lado, investidores internacionais de peso, como são exemplos os fundos Pimco e a gestora de ativos BlackRock, passaram a evitar a compra de dívida de instituições portuguesas..BES/GES: Lesados do papel comercial reclamam pagamento ao novo dono do Novo Banco\n