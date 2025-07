Tribunal da Relação de Lisboa confirma coima de 24 milhões à Super Bock

O TRL afirma que "sopesando todas as circunstâncias analisadas, afigura-se-nos que as coimas aplicadas se mostram proporcionais e adequadas, atenta a gravidade da conduta (acordo vertical entre empresas, de fixação de preços, com o objetivo de impedir, restringir ou falsear, de forma sensível, a concorrência), a dimensão do mercado afetado (abrangente de quase todo o território nacional), a longa duração da infração (11 anos) e as consequentes vantagens daí resultantes para a visada Super Bock, a situação económica da visada e o seu volume de negócios", revela a AdC.