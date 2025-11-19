Tribunal da UE mantém classificação da Amazon como plataforma de muito grande dimensão

DN DN Brasil Men's Health Women's Health
De acordo com um comunicado, no seu acórdão proferido esta quarta-feira, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso da Amazon EU Sàrl.
O Tribunal Geral da União Europeia rejeitou hoje o recurso da Amazon contra a sua classificação pela Comissão Europeia como ‘plataforma em linha de muito grande dimensão’ e as obrigações inerentes ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais.

De acordo com um comunicado, no seu acórdão proferido esta quarta-feira, 19, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso da Amazon EU Sàrl.

A Amazon EU Sàrl, que explora a plataforma Amazon Store, tinha pedido que fosse anulada a decisão pela qual a Comissão designou esta plataforma como sendo uma ‘plataforma em linha de muito grande dimensão’ ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA, na sigla inglesa).

A Amazon contesta a legalidade da disposição do regulamento que determina as plataformas em linha, entre os quais os mercados em linha, que devem ser designadas como plataformas em linha de muito grande dimensão e que sujeita estas últimas a obrigações específicas de transparência, de cooperação e de acesso aos dados.

Nenhum dos argumentos vingou na apreciação do Tribunal Geral.

A multinacional de compras ‘online’ alegava que esta disposição viola vários direitos fundamentais garantidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, entre os quais a liberdade de empresa, o direito de propriedade, o princípio da igualdade perante a lei, a liberdade de expressão e de informação, bem como o direito ao respeito pela vida privada e à proteção de informações confidenciais.

Uma plataforma ou um motor de busca são qualificados como ‘de muito grande dimensão’ quando excedem o limiar de 45 milhões de utilizadores na UE (ou seja, 10% da população do bloco).

