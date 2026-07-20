Tribunal dos EUA congela por 14 dias fusão entre Paramount e Warner Bros.

A Justiça dos Estados Unidos ordenou a suspensão temporária da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery (WBD), depois de 12 estados, liderados pela Califórnia, terem movido uma ação para travar a operação.

A transacção, avaliada em 110 mil milhões de dólares (96,2 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), fica impedida de se concluir durante, pelo menos, 14 dias.

A juíza Araceli Martínez‑Olguín marcou uma audiência para 3 de agosto de 2026, quando será debatida a eventual prorrogação da medida.

Os procuradores estaduais sustentam que a combinação das duas empresas criaria um poder de mercado excessivo com capacidade para elevar preços e reduzir a qualidade de ofertas no cinema e na televisão.

O procurador‑geral da Califórnia, Rob Bonta, realça que "esta é uma primeira vitória crucial" para o objetivo de garantir que "esta mega‑fusão nunca venha a concretizar‑se".

No país, os estados pedem igualmente uma injunção preliminar que bloqueie definitivamente o negócio no decurso do litígio. Alegam que, caso o acordo avance, a Paramount poderia proceder a cortes no número de trabalhadores e partilhar informação sensível com a WBD — acções difíceis de reverter se o tribunal mais tarde declarar a fusão ilegal.

A Paramount ainda não fez qualquer comentário, mas, segundo a Associated Press, a empresa assegura que irá “defender vigorosamente” a aquisição.

A disputa judicial põe em risco a estratégia do CEO David Ellison de transformar a Paramount num grande concorrente da Netflix e da Disney e expõe a operação a encargos superiores, uma vez que o contrato prevê uma penalização de 0,25 dólares por ação por cada dia de adiamento para além de 30 de setembro (0,22 euros por ação, ou aproximadamente 6,1 milhões de euros diários).