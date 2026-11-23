Um tribunal dos Países Baixos proibiu a fabricante chinesa BYD de comercializar um veículo utilitário desportivo (SUV) na União Europeia, por considerar que o seu desenho copia o modelo Defender da britânica Jaguar Land Rover.

A decisão judicial levou as ações da BYD cotadas na Bolsa de Valores de Hong Kong a recuar 3,6%, na sessão de abertura desta segunda-feira, 23 de novembro.

O tribunal considerou que o modelo Ti7 da fabricante chinesa viola os direitos de desenho industrial da Jaguar Land Rover (JLR), concluindo que as diferenças apresentadas pela BYD eram "insuficientes" para afastar as semelhanças entre os dois veículos.

"Os elementos característicos e distintivos do desenho estão refletidos no BYD Ti7", sustentou o tribunal neerlandês.

A BYD, sediada em Shenzhen, no sul da China, rejeitou a decisão, que classificou como incorreta, e anunciou que vai recorrer.

"O BYD Ti7 é o resultado do trabalho independente de desenho da BYD e não viola quaisquer direitos da JLR", afirmou a empresa. "Recorreremos a todas as vias legais para demonstrar que esta decisão está errada", acrescentou.

O Ti7 ainda não é comercializado na União Europeia, mas a fabricante chinesa previa iniciar as vendas no próximo ano, como parte da estratégia de expansão no mercado europeu.

O modelo, com sete lugares, já está disponível no Reino Unido, com um preço inicial ligeiramente inferior a 48 mil libras (mais de 57 mil euros), aproximadamente 20 mil libras abaixo de uma versão comparável do Defender.

A Jaguar Land Rover, controlada pelo grupo indiano Tata Motors, avançou com uma ação judicial contra a BYD no início deste ano.

Em agosto, agentes de execução judicial, a pedido da fabricante britânica, realizaram buscas às instalações da empresa chinesa nos Países Baixos.

O tribunal determinou posteriormente a destruição dos ficheiros apreendidos, por considerar que a operação ultrapassou os limites autorizados.

A proibição de comercialização manter-se-á em vigor enquanto a BYD não obtiver uma decisão favorável no recurso, estando prevista para o próximo ano uma decisão definitiva sobre a alegada violação dos direitos de propriedade intelectual da JLR.

A decisão representa um obstáculo aos planos de expansão europeia da BYD, numa altura em que a fabricante procura compensar a pressão sobre os lucros no mercado chinês através do aumento das vendas internacionais.

A empresa prepara o início da produção em massa de automóveis na Hungria e estuda a possibilidade de instalar uma segunda fábrica em Espanha ou França.

Segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, a quota de mercado da BYD na União Europeia e no Reino Unido atingiu 2,7% este ano, contra 1,2% no ano anterior, ultrapassando os 0,9% da Jaguar Land Rover.

A equipa de desenho da fabricante chinesa é liderada desde 2017 pelo alemão Wolfgang Egger, que trabalhou anteriormente para marcas como Alfa Romeo, Audi e Lamborghini.

Segundo a BYD, o departamento cresceu de uma centena para cerca de mil profissionais de mais de dez países desde a chegada de Egger.