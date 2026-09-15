Tripulantes da easyJet reúnem-se em assembleia de emergência e sindicato não exclui greve

Os tripulantes de cabine da easyJet reúnem-se na quinta-feira numa assembleia-geral de emergência para analisar a situação laboral na companhia e decidir medidas, com o SNPVAC a admitir que “todas as hipóteses estão em cima da mesa”.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) afirmou que “as condições laborais dos tripulantes da easyJet continuam a deteriorar-se em Portugal”.

“Temos alertado constantemente a easyJet para esta situação que pouco ou nada se tem alterado com impactos muito negativos para os direitos dos tripulantes”, acrescentou.

Segundo o sindicato, a assembleia, marcada para quinta-feira, às 10h30, em Lisboa, permitirá “fazer um ponto de situação com todos os associados e decidir que medidas” serão tomadas para que a companhia aérea resolva “as diversas situações laborais” que o SNPVAC diz ter vindo reiteradamente a sinalizar.

Questionada pela Lusa sobre a possibilidade de ser decidida uma greve, a mesma fonte afirmou: “Não vamos antecipar que medidas serão tomadas, mas todas as hipóteses estão em cima da mesa".

A assembleia geral de emergência tem como ponto único da ordem de trabalhos a “análise da situação laboral na easyJet e medidas a tomar”.