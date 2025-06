Tripulantes de cabine aprovam novo Acordo de Empresa da TAP

"No entanto, e sabendo que um trabalho termina quando iniciamos outro (este, na realidade, é um trabalho contínuo), a direção do SNPVAC, assim que o documento seja publicado em BTE [Boletim do Trabalho e Emprego], irá reunir com o PMAG [presidente da mesa da assembleia geral] para poder escolher o melhor mecanismo existente nos estatutos, em busca da melhoria das condições de trabalho no [avião da Airbus] A321 LR, muito reivindicada pelos associados", acrescentou.