Trump anuncia acordo com grandes empresas tecnológicas para "autorregulação” da IA

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou terça-feira a assinatura de um acordo voluntário com um grande grupo de líderes de empresas de inteligência artificial, que incluirá revisões internas e externas da tecnologia, após uma reunião na Casa Branca.

"Vão autorregular-se", explicou o republicano, depois de receber na Casa Branca líderes do setor, como o presidente da OpenAI, Greg Brockman, e Dario Amodei, da Anthropic.

O anúncio surgiu após uma longa reunião entre Trump e vários executivos de destaque de grandes empresas tecnológicas, que estão a investir centenas de milhares de milhões de dólares na construção de infraestruturas de IA, incluindo centros de dados em comunidades de todo o país que provocaram oposição bipartidária vinda da base popular.

Muitos dos executivos reunidos em Washington apelaram a uma desaceleração no desenvolvimento da tecnologia após vários incidentes de grande impacto em que os agentes de IA agiram de forma descontrolada.

Antes, Trump tinha prometido que o governo norte-americano não iria limitaria o desenvolvimento da inteligência artificial nem apoiaria pedidos de "mecanismos de proteção" ou outras restrições.

"Nunca sufocarei o crescimento de uma tecnologia que será maior do que a Revolução Industrial", disse Trump durante a apresentação de um chatbot de IA, o America.gov, destinado a ajudar os norte-americanos a navegar pelos serviços governamentais.

Antes da reunião, Trump surgiu rodeado de líderes do setor tecnológico e sentado na Casa Branca entre o presidente da Nvidia, Jensen Huang, e o magnata Elon Musk, destacando que existe "a convicção de que deve haver uma grande autorregulação" e que o setor da IA já conta "automaticamente com a regulamentação do Departamento de Justiça, do FBI e tudo o mais".

Trump reuniu-se hoje com os empresários mais influentes do setor tecnológico num almoço de alto nível focado no desenvolvimento e nas salvaguardas da IA.

O encontro contou ainda com a presença do vice-presidente, JD Vance, dos secretários do Tesouro e do Comércio, Scott Bessent e Howard Lutnick, e do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson.

Entre os cerca de vinte líderes presentes na reunião estavam o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e os CEO da Microsoft, Satya Nadella, da AMD, Lisa Su, da Broadcom, Hock Tan, da Palo Alto Networks, Nikesh Arora, da ServiceNow, Bill McDermott, da Micron, Sanjay Mehrotra, e da Altimeter, Brad Gerstner.

Estiveram também presentes dois representantes da Palantir, uma empresa de análise de dados com vários contratos com a administração Trump nos setores da defesa e controlo da imigração, o CEO, Alex Karp, e o Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Executivo, Shyam Shankar.

Durante o encontro, foi também abordada a preocupação da população local com a instalação de centros de dados nas suas comunidades.

"Este é um grupo que valoriza imenso as comunidades locais e ama o nosso país. Trabalharão com estas comunidades e empenhar-se-ão para garantir a sua satisfação", apontou Trump sobre o teor do almoço.