O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta segunda-feira, 23 de novembro, não ter razões para acreditar que a reintegração de Jensen Huang como presidente e CEO da Nvidia implique qualquer risco para a segurança nacional dos Estados Unidos (EUA).

O Conselho de Administração da Nvidia anunciou hoje a reintegração de Jensen como presidente e CEO (diretor-executivo), depois de ter recusado a proposta deste de regressar à empresa tecnológica.

“O Governo dos Estados Unidos não tem nenhuma razão para crer que o regresso de Jensen coloque um qualquer risco para a segurança nacional”, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

O presidente norte-americano, que tinha defendido publicamente a reintegração de Jensen, considerou ainda “correta e adequada” a decisão do Conselho de Administração da Nvidia, afirmando que a sua liderança garante “o êxito e a prosperidade não apenas da empresa, como também da economia norte-americana”.