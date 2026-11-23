Trump diz não ter razões para crer em risco de segurança nacional dos EUA com regresso de Jensen à Nvidia
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta segunda-feira, 23 de novembro, não ter razões para acreditar que a reintegração de Jensen Huang como presidente e CEO da Nvidia implique qualquer risco para a segurança nacional dos Estados Unidos (EUA).
O Conselho de Administração da Nvidia anunciou hoje a reintegração de Jensen como presidente e CEO (diretor-executivo), depois de ter recusado a proposta deste de regressar à empresa tecnológica.
“O Governo dos Estados Unidos não tem nenhuma razão para crer que o regresso de Jensen coloque um qualquer risco para a segurança nacional”, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.
O presidente norte-americano, que tinha defendido publicamente a reintegração de Jensen, considerou ainda “correta e adequada” a decisão do Conselho de Administração da Nvidia, afirmando que a sua liderança garante “o êxito e a prosperidade não apenas da empresa, como também da economia norte-americana”.
Já numa entrevista à televisão CNBC, Trump afirmou ter falado diretamente com o Conselho de Administração da Nvidia para defender a reintegração de Jensen Huang.
“Tive contactos diretos e indiretos com o Conselho de Administração e essa questão era muito importante para mim”, disse o presidente norte-americano.
“O Conselho decidiu fazer o que queríamos que fizessem”, disse.
Recusando indicar se participou na reunião do Conselho, afirmou que “basicamente estava representado no Conselho”.
Trump disse ainda ter falado com Jensen no domingo sobre a sua reintegração e que o CEO lhe assegurou que trabalhará mais arduamente do que antes do seu afastamento.
Jensen Huang foi afastado dos cargos de direção na Nvidia em 12 de novembro, após ter sido revelado que manteve uma relação extraconjugal com uma eventual espia chinesa que terá servido de intermediária na transferência de tecnologia para a China.