Trump pressiona Netflix para despedir membro da direção

O presidente dos EUA exige que a Netflix afaste Susan Rice da direção. Caso não o faça, vai "pagar as consequências", alertou Donald Trump, numa altura em que a gigante do streaming quer comprar a Warner Bros Discovery.

A garantia foi dada na noite de sábado, 21 de fevereiro, através da rede social Truth Social. Trump aponta baterias a Rice, que trabalhou nas administrações de Joe Biden e Barack Obama, do partido Democrata.

"O poder dela foi-se e nunca vai voltar", escreveu Trump, sobre a membro da direção da empresa, naquela rede social. As palavras surgiram na sequência de a própria se mostrar opositora das políticas de Trump, no episódio de um podcast, publicado na quinta-feira.

De acordo com Susan Rice, "isto não vai acabar bem" para empresas, meios de comunicação e escritórios de advogados que "se ajoelhem" a Trump.

Ao mesmo tempo, a Netflix já mostrou a intenção de comprar a Warner Bros, dona da HBO, o que tornaria os donos da Netflix ainda mais líderes no segmento do streaming. Para tal, a operação terá que ser validada por Donald Trump, além do regulador para o efeito.