Turismo bate recordes: Proveitos do alojamento disparam para mil milhões com aumento dos preços

Apesar das nuvens no horizonte, a procura turística em Portugal mantém-se pujante com o setor a registar o melhor primeiro trimestre de sempre. A atual conjuntura, pautada pela ameaça de uma retração nas viagens, por via do aumento dos preços e da inflação provocados pela guerra no Médio Oriente, não retirou ainda fôlego à atividade no país.

Portugal recebeu um novo recorde de visitantes nos primeiros três meses de 2026 e cobrou mais caro aos turistas que por cá dormiram. Entre janeiro e março, os estabelecimentos de alojamento turístico receberam 5,8 milhões de hóspedes que foram responsáveis por 13,6 milhões de dormidas, o que corresponde a subidas homólogas de 1,5% e 1,3%, respetivamente, revelam os dados divulgados esta sexta-feira, 15, pelo lnstituto Nacional de Estatística (INE).

Pernoitar num hotel, alojamento local ou pousada também pesou mais na carteira de quem escolheu Portugal para passar férias. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 41,5 euros (+1,5%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) avançou 2,7% para os 93,8 euros.

A Madeira e Lisboa foram as regiões mais caras para dormir. "O valor de RevPAR mais elevado foi registado na RA Madeira (77,4 euros), seguindo-se a Grande Lisboa (67,3 euros). Este indicador registou os maiores crescimentos na RA Madeira (+6,2%) e no Alentejo (+4,7%). A Grande Lisboa destacou-se ainda com o valor mais elevado de ADR (115,9 euros), seguindo-se a RA Madeira (114,1 euros), tendo esta última apresentado, também neste indicador, o maior crescimento (+10,5%)", detalha o INE.

Os incremento dos preços deu gás às tesourarias dos estabelecimentos de alojamento turístico que somaram proveitos totais recorde - que além do alojamento consideram gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - de mil milhões de euros (+5,5%). Já os proveitos de aposento, que respeitam exclusivamente às dormidas, aumentaram 5,1% para os 734,5 milhões de euros.

A boa performance no trimestre, sublinha o INE, poderá ter beneficiado do efeito Páscoa.