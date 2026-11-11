Turismo dos Açores nega quebra de contrato e acusa Ryanair de incoerência

A administração da Visit Azores desmente categoricamente ter violado qualquer compromisso contratual com a Ryanair, devolvendo as acusações lançadas pela transportadora aérea de baixo custo quanto aos motivos que ditaram o fim das ligações ao arquipélago.

A associação encarregue da promoção turística açoriana reagiu esta quarta-feira às declarações do presidente executivo da companhia aérea irlandesa, rotulando de incoerentes os argumentos recentemente avançados pelo operador para ter descontinuado as suas rotas na região.

A controvérsia adensou-se esta terça-feira, durante a inauguração, por parte da Ryanair, de um novo hangar de manutenção no aeroporto do Porto, com declarações de Eddie Wilson (líder executivo da operadora), que imputou a responsabilidade do afastamento a uma alegada rutura de acordos por parte das entidades locais, sublinhando que a empresa "não faz negócios com quem quebra contratos".

Em resposta, a entidade gestora do turismo açoriano esclarece que a parceria promocional em causa tinha sido outorgada por direções anteriores, ressalvando que a eficácia do documento "ficou condicionada pela posterior decisão da própria Ryanair de abandonar a operação nos Açores", o que impediu a concretização do que estava acordado.

O organismo de promoção turística lembra que a transportadora justificou originalmente a suspensão das rotas com a subida dos custos operacionais, apontando para "o aumento das taxas aeroportuárias cobradas pela ANA/VINCI, com o agravamento das taxas de navegação aérea e com os encargos ambientais".

A Visit Azores salienta que nenhum destes fatores regulatórios ou financeiros se insere "na esfera das suas competências", rejeitando a tentativa de atribuição de culpas a entidades externas ao processo de fixação de tarifários aeroportuários.

Apesar da troca de acusações, a estrutura dirigente da Visit Azores garante continuar "inteiramente disponível para dialogar com a Ryanair e com qualquer outra companhia aérea", desde que os contatos decorram num enquadramento de estabilidade e cumprimento legal.

A associação reitera que a sua conduta institucional se pauta por "princípios de rigor, transparência, responsabilidade e cumprimento dos compromissos assumidos", mantendo as portas abertas a negociações que possam repor a conectividade aérea com o arquipélago.